Содержание жилья в Петербурге подорожает на 8,5 процентов. Но не для всех

Новые расценки продержатся ровно год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 июля 2023 года в Санкт-Петербурге вырастет плата за содержание жилого помещения. Такое решение уже принял петербургский Комитет по тарифам: отдавать придется на 8,5 процента больше, чем сейчас. Однако очередное повышение тарифов коснется не всех - только тех, кто пользуется внаем государственным жильем, и собственников квартир в многоквартирных домах (МКД), которые не принимали размер соответствующей платы на общих собраниях. Звучит слишком запутанно, поэтому сейчас объясним понятнее.

ЧТО ВХОДИТ В СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ?

Согласно документам петербургского Комитета по тарифам, содержание жилья - это услуги УК или ТСЖ по управлению домом, содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества, расходы электроэнергии, холодной и горячей воды на общие нужды, отведение сточных вод в тех же целях.

Говоря конкретными примерами, это устранение аварийных ситуаций (поломок, прорывов трубы в подвале и так далее), технадзор за состоянием лифтов, электрощитов и инженерных коммуникаций, очистка мусоропроводов, эксплуатация приборов учета. Конечно, в список входит уборка на лестничных клетках и на прилегающем к дому земельном участке, а также содержание чердаков, подвалов, подъездов.

КАКОЙ ТАРИФ?

Закон о ЖКХ не знает, что такое единый тариф на содержание жилья. Дело в том, что все многоквартирные дома разные по площади, составу общедомового имущества, степени благоустройства, значит и затраты в них тоже будут различаться. К примеру, высотке с огромной придомовой территорией придется платить за содержание значительно больше, нежели пятиэтажке с крошечным двориком.

- Жильцы вместе со своей управляющей компанией или ТСЖ должны будут установить на общем собрании плату на 2023 год, которую они считают приемлемой и обоснованной для содержания дома. Содержание квартиры с наиболее характерной для Санкт-Петербурга степенью благоустройства, в которой на одного человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 рублей и составит 808,60 рублей на человека в месяц - без учета платежа за общедомовые нужды, - рассказали "Комсомолке" в Комитете по тарифам.

Если собрания не проводили, то дом будет опираться на базовые цифры оплаты содержания жилья. Исходя из них, будут формироваться соответствующие графы в квитанциях.

За содержание общего имущества - 8,08 рубля, за его текущий ремонт - 6,33 рубля, за уборку земельного участка - 2,10 рубля, за потребление общей горячей воды - 0,45 рубля и т. д. Такие расценки останутся в ходу до 1 июля 2023 года, какими они станут, будет известно позднее. Новые расценки продержатся ровно год.

Что сколько будет стоить. Фото: Ольга ЖУК

В таблице указаны суммы за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб. в месяц.

КСТАТИ

С 1 декабря 2022 года второй раз за год выросли ценники на коммунальные тарифы: дороже стало и отопление, и вода, и электроэнергия, и газ, и вывоз мусора. В среднем на 8,5 процента.

С 1 января 2023 года петербуржцев ждет еще повышение цен на проезд в общественном транспорте. Конкретикой Комитет по тарифам пока не делится, но предполагается, что поездка в метро теперь будет стоить базовые 70 рублей, а проезд в наземке - 65 рублей.