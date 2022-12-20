С ночи Петербург и Ленобласть накроет ледяной дождь: главный синоптик предупредил о погодной опасности 21 декабря

21 декабря ожидается сильный гололед и ледяной дождь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шторм и ледяной дождь ждут жителей Петербурга и Ленобласти в ближайшие сутки. Об изменении и ухудшении погоды рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В связи со складывающейся ситуацией в погоде ближайших суток составили штормовое предупреждение: 21 декабря ожидается очень сильный гололед, ледяной дождь, - сообщает синоптик в своем телеграм-канале.

С середины ночи и в первой половине дня среды непогода накроет в западные районы Ленобласти и Петербург, а во второй половине дня доберется до центральных и восточных районов области.

Водителей и пешеходов призывают к крайней осторожности. Тормозной путь в таких условиях вырастает многократно, а на нечищеных тротуарах легко упасть и получить травму.

«Благодарить» за испытания жители Северо-Запада России могут циклон с женским именем Franziska. Он завис над Ботническим заливом, его второй центр продолжает набирать силу.

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