Студенты СПбГУПТД победили в шести номинациях конкурса St. Petersburg Young Design

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Члены Правительства Петербурга, ректоры городских вузов, представители компаний–партнеров, а также студенты-призеры собрались в Большом выставочном зале Академии имени А. Л. Штиглица, чтобы объявить победителей конкурса St. Petersburg Young Design 2022.

В этом сезоне студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна одержали победу сразу по шести номинациям.

Золото в номинации «Синтез» завоевала студентка Института прикладного искусства СПбГУПТД Анастасия Краснова. Она представила на суд жюри зеркала-наличники, вдохновленные русскими резными оконными наличниками, перенимающие их узнаваемые характерные черты, с интерпретацией на современный лад. Макеты изделий полностью изготовлены вручную из бирдекелтного картона. Для массового производства автором применяется технология лазерной резки по материалу «алюминий», зеркало будет собрано из нескольких слоев.

Студентка Института дизайна костюма СПбГУПТД Виктория Вагнер стала первой в номинации «Орнамент». Виктория разработала концепцию дизайна формы для персонала ресторанов «Пхали-Хинкали». «Я стремилась сделать нечто современное и комфортное, в фирменном стиле ресторана. Были также отшиты образцы, которые я продемонстрировала на награждении», - поделилась Виктория.

Студентка Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД Елена Стрелкова заняла победное 1 место в номинация «ДК Кирова». Проект Елены направлен на создание функционального, креативного пространства для отдыха, активного досуга, обучения и саморазвития для дома культуры. За основу концепции автором была взята скрепка и то, как зарождаются и развиваются идеи на бумаге. В проекте эта задумка представлена в форме основных мебельных элементов, декоре, арт-объектах. Кроме этого, были использованы фирменные графические элементы заказчика, чтобы подчеркнуть узнаваемость пространства.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В этой же номинации у СПбГУПТД и 2 место: студентки Института дизайна пространственной среды Анастасия Щербакова и Милана Югова продемонстрировали свою версию пространства Дома культуры Кирова.

Студентка Института информационный технологий и автоматизации СПбГУПТД Кристина Васильева одержала победу и завоевала 1 место в номинации «Raskroi». Девушка разработала концепцию капсульной коллекции для брендов Concept Club и Acoola. «Визуальная часть коллекции завязана на видеоиграх, так как многие современные видеоигры наглядно демонстрируют мир и моду будущего. Человек, играя в игры, зачастую выбирает персонажа, с которым он себя отождествляет, или, на которого хотел бы быть похож. Выбор происходит по внешнему виду, костюму, или образу персонажа. Одежда будущего - это не только та одежда, которая выглядит современно, но и та, которая меньше вредит планете. Вещи должны быть практичными, удобными, легко подходящими под любой случай. Если одна вещь является многофункциональной, потребительство сокращается», - рассказала автор.

Студент Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД Данил Хадеев занял 2 место в номинации «Интерфейс». Юноша представил интерфейс программы для обучения планирования полетного задания для аэрофотосъемки беспилотным летательным средством.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Третье место в номинации «Издательство» у студентки Института графического дизайна СПбГУПТД Екатерины Никитченко. Девушка разработала обновленный фирменный стиль для издательского дома «Питер» с учетом его тридцатилетней истории. «Каждый соединительный штрих буквы «И» соответствует своему направлению литературы и представляет собой книгу, расположенную под углом. Цвет и форма элементов подобраны ассоциативно. Оранжевый выражает разнообразность нестихотворного жанра литературы. Розовый характеризует психологию, как популярную и активно развивающуюся дисциплину. Фиолетовый ассоциируется с неопределенностью, поиском, которые свойственны подросткам. Синий напоминает что-то техничное, рациональное. Зеленый - наивность и чистота. Удлиненная форма соединительного штриха выражает резвость, задорность, характерные детям», - рассказала автор.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в этом сезоне являлся соорганизатором St. Petersburg Young Design 2022 и курировал 3 из 18 конкурсных номинации. Специалисты СПбГУПТД совместно с представителями компаний – заказчиков помогали начинающим дизайнерам разработать уникальные проекты в номинациях: «ДК Кирова», «LUMOS» и «Метрострой». На протяжении 3 месяцев участники создавали предметы интерьера для ПМП «Элби Групп», мерч для сотрудников «Метрострой Северной Столицы» и концепции креативного пространства для ДК Кирова.

Студенты-призеры получили памятные и денежные призы, а также возможность реализации проекта компаниями в рамках подписанного соглашения с вузом.

Руководитель пресс-службы «Метрострой Северной Столицы» Александра Саблина: «Мы приятно удивлены результатами. Сейчас очень важно суметь привлечь студентов в такие проекты, ведь ребята получают огромный опыт и адекватную обратную связь, а также возможность дальнейшего сотрудничества с компаниями».

Конкурс для дизайнеров и художников St. Petersburg Young Design завершился, однако на следующий год уже строятся грандиозные планы. Компании-партнеры настроены на плодотворное сотрудничество, а студенты и выпускники петербургских колледжей и университетов готовы воплощать свои идеи в жизнь.

Справка: проект реализуется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Подробнее о конкурсе.