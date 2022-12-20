Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2022 году: Полный список адресов по районам города

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2022 году открылись 20 декабря в 15 районах города. Работают они более чем по 60 адресам. Правда, как обычно, жителей Центрального района снова обделили. Им придется идти за елкой в Адмиралтейский район, либо заказывать с доставкой на дом. Публикуем полный список адресов елочных базаров по районам города.

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2022 году

Адмиралтейский район

- Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)

- набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)

- Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)

- площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А, по Садовой улице)

Василеостровский район

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)

- проспект Тореза, дом 2

- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина

Калининский район

- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)

- улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)

- Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)

- Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)

Кировский район

- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)

- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)

- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)

- перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53

Колпинский район

- поселок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной улице)

- поселок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у железнодорожной платформы)

- город Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35

Красногвардейский район

- проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)

- Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискаревскому проспекту)

- Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)

- проспект Наставников (проспект Наставников, дом 38)

- Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)

- Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)

- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)

- Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)

- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35)

- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)

- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)

- муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442)

Кронштадтский район

- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)

- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)

- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)

- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С1)

- Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)

- улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)

- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петроградский район

Пионерская улица, дом 2, угол Большой Пушкарской улицы

Приморский район

- проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королёва)

- Вербная улица, дом 19

- Серебристый бульвар, у дома 20

- улица Уточкина, дом 3, корпус 1

- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

Пушкинский район

- поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на - перекрестке с Туровской улицей)

Фрунзенский район

- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улицей)

- улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А, по улице Олеко Дундича)

- Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, литера А, по улице Ярослава Гашека)

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