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Петербургская стройка20 декабря 2022 13:10

Новый корпус НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сдан в эксплуатацию

Современное здание сможет принимать до 350 пациентов в сутки
Оксана НИКУЛИНА
Фото: Никита КРЮЧКОВ.

Фото: Никита КРЮЧКОВ.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Современное здание построило ООО «Балтинвестстрой» (входит в холдинг «РСТИ»). Заказчиком строительства является Фонд капитального строительства и реконструкции.

Новый корпус, предназначенный для размещения отделения экстренной медицинской помощи, расположен на Будапештской улице во Фрунзенском районе города. Четырехэтажный корпус общей площадью 20,6 тысяч кв. м соединен с основным зданием научно-исследовательского института двухэтажным переходом на уровне 1-го и 2-го этажей.

Фото: Никита КРЮЧКОВ.

Фото: Никита КРЮЧКОВ.

В корпусе расположены 8 операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Вертолетная площадка обеспечит возможность оперативно доставлять экстренных пациентов в операционные приемного покоя.Также проектом предусмотрены учебные комнаты с возможностью обучения с использованием телемедицины. Новый корпус сможет принимать до 350 пациентов в сутки.

БИЗНЕС-ПРЕСС