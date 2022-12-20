Возвращение «Электроники»: Знаменитая скульптура снова украсила фасад завода «Светлана»

Фото предоставлено пресс-службой компании Setl Group.

СИМВОЛ РАЙОНА И ВСЕГО ПЕТЕРБУРГА

Скульптура «Электроника» появилась на лабораторном корпусе завода «Светлана» в далеком 1976 году. Автор композиции, скульптор Валентин Козенюк, хотел создать образ, который мог бы символизировать современную науку. Так появилась летящая молодая девушка, которая находится в постоянном движении. Восьмиметровая скульптура быстро стала визитной карточкой завода и музой не только жителей Выборгского района, но и всего Ленинграда.

- Скульптурная композиция состоит из трех элементов, - рассказывает вдова скульптора, искусствовед, член Санкт-Петербургского союза художников, начальник отдела научной литературы и библиографии Государственного музея-заповедника «Царское Село» Наталья Коршунова. - Центральная часть - ключевая. Это скульптура, изображающая летящую женскую фигуру с развевающейся лентой-шарфом на плечах. Выше и ниже - два декоративных элемента, символизирующих всплески сигналов на экране осциллографа. Скульптура выполнена из листовой патинированной меди мастерами Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства.

Фото предоставлено пресс-службой компании Setl Group.

В РОДНОМ КВАРТАЛЕ

Несмотря на народную любовь, летящая «Электроника» официально не входит в реестр охраняемых объектов. Однако скульптура и дальше продолжит радовать своим видом петербуржцев, только уже на новом месте. Компания Setl Group, работающая на этой территории, приняла решение сохранить памятник советской эпохи и дать ему новую жизнь. Весной прошлого года металлическую композицию сняли с фасада корпуса завода на проспекте Тореза и отправили на реставрацию. Застройщик профинансировал реставрационные работы и установку обновленной скульптуры на фасад находящегося у Светлановской площади административного корпуса.

- Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на этот объект искусства, - рассказывает совладелец Setl Group Илья Еременко. - Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале, поэтому было выбрано здание у Светлановской площади, где скульптура смотрится гармонично и хорошо видна.

Обновленная «Электроника» теперь находится на проспекте Энгельса, 27X. Скульптуру будет видно со многих точек. На новом месте она отметит свое 46-летие.

Фото предоставлено пресс-службой компании Setl Group.

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Наталья Коршунова и Григорий Козенюк, скульптор, член Санкт-Петербургского союза художников, сын автора композиции, осуществляли авторский надзор над реставрацией и переездом на новое здание как правообладатели. Скульптор создал проект установки «Электроники» в новом пространстве. Непосредственно реставрацией и монтажом занималась творческая мастерская «ПИАФ».

- При демонтаже было выявлено, что состояние скульптуры и несущего каркаса неудовлетворительное: были обнаружены множественные трещины, коррозия, деформация рельефа, - рассказал руководитель творческой студии «ПИАФ» Андрей Иванов.

Перед монтажом на новое здание провели реставрацию и замену декоративных элементов на украшения из нержавеющей стали. Внутри здания смонтировали специальную металлическую конструкцию, позволяющую надежно закрепить скульптуру на наружной стене.

ТТХ

Параметры «Электроники»

Длина - 8 метров.

Высота - 3,5 метра.

Масса - около 1 тонны.