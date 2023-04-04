Выплата ветеранам ко Дню Победы в Санкт-Петербурге 2023: кому положена, сколько и как получить

Выплата ветеранам ко Дню Победы в Санкт-Петербурге 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году будет отмечаться 78-я годовщина победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. В Санкт-Петербурге по случаю пройдут праздничные мероприятия. Традиционно в честь праздника город предоставит денежные выплаты ветеранам, а также блокадникам. Рассказываем, какая полагается выплата ветеранам ко Дню Победы в Санкт-Петербурге 2023, а также как ее получить.

Выплата ветеранам ко Дню Победы в Санкт-Петербурге 2023

В 2023 году выплаты ко Дню Победы Санкт-Петербурге получат более 247 человек. На это из городского бюджета выделят свыше 1,5 миллиардов рублей. Губернатор Александр Беглов уже подписал распоряжение.

Сколько выплатят

По 10 тысяч рублей по случаю Дня Победы в Петербурге получат: проживающие в Санкт-Петербурге инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По 5 тысяч рублей получат: вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также жители Санкт-Петербурга, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к указанным выше гражданам.

Как получить

Специально писать никаких заявлений для получения выплаты не надо. Все денежные средства будут перечислены автоматически на счет ветеранов вместе с пенсионными выплатами до 9 мая 2023 года.