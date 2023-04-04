Власти отказались делать парковку в центре Петербурга бесплатной по выходным

Зона платной парковки покроет Петроградскую сторону уже с 1 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Платная парковка не перестает быть насущным предметом обсуждения в кругах петербуржцев. Спорят о ней и горожане, и депутаты, и власти. «Комсомольская правда» послушала дискуссии по парковкам на заседании профильной рабочей группы в Заксобрании.

Зона платной парковки уже охватила Центральный и Адмиралтейский районы, в июле она переплывет на Петроградку, осенью - еще и на Васильевский и Крестовский острова. Неудачное разделение парковочных разрешений на муниципальные округа, которые вызвали волну народного негодования, власти отменили. Зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заверил, что принцип разделения отменен надолго.

КАК МЕДОМ НАМАЗАНО

Бесплатно примоститься в центре в выходные дни у петербуржцев все же не выйдет: власти не хотят отменять оплату машиномест в субботу, воскресенье и праздники.

- Все решения принимаются на основе транспортного планирования, математических моделей, расчетов. В выходные поток машин высокий, оснований вводить в эти дни бесплатную парковку нет, - заявил чиновник.

Не светят горожанам свободные места и у социальных объектов: поликлиник, школ, детских садиков, различных организаций для инвалидов, аптек. Дмитрий Ваньчков коротко констатировал: бесплатных мест здесь быть не может, ведь ими начнут пользоваться все, кому не лень. Слишком уж соблазнительно будет выглядеть бесплатное местечко, пусть и в локации, которая не нужна конкретному хитрому водителю.

Внушительный ценник на годовой абонемент в комтрансе считают оправданным и даже выгодным в сравнении с разовыми оплатами парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По той же причине ничего не изменится с парковочными разрешениями для работяг, приезжающих в платную зону на служебном авто.

- Открывая парковку для какой-то структуры, мы откроем ее для всех, - заметил чиновник.

Словом, придется платить разово или оформлять абонемент.

И ЦЕЛОГО ЧАСА МНОГО

Несколько депутатских вопросов коснулись поминутной оплаты парковки. Парламентарии вопрошали: почему ее введут лишь со второго часа, если удобнее с первого?

Представитель комтранса объяснил, что сразу стартующая «поминутка» позволит парковать автомобили совсем недорого и удобно. Где излишний комфорт, там и наплыв машин, а платная зона напротив призывает пользоваться личным автомобилем как можно меньше.

- Другого способа избавиться от транспорта в центре города нет, - подытожил Дмитрий Ваньчков. И добавил, что большая часть водителей паркуется как раз на час.

ВОПРОС РУБЛЕМ

Поднимали депутаты и щекотливый вопрос стоимости парковки. Тем, кому приходится оформлять годовой абонемент, зачастую очень тяжело выкладывать сразу 180 тысяч рублей. Может быть, можно сделать поменьше?

Для многодетных семей планируют сделать бесплатное годовое разрешение на один или сразу два автомобиля - в зависимости от количества детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий Ваньчков парировал - стоимость абонемента привязана к цене за час, да и вообще установлена комитетом по тарифам.

- В задачах платной парковки нет такой цели, как дать возможность парковаться всем желающим. А цена абонемента дешевле, чем разовые оплаты в сумме, - ответил он.

КСТАТИ

Единственное приятное новшество готовят, пожалуй, только для многодетных семей. Им дадут возможность оформлять годовое бесплатное парковочное разрешение на одну или две машины - смотря насколько большая семья. Семьям с тремя и более детьми - на одно авто. Семьям с четырьмя и более детьми - на два авто.

ЦИФРА

С 1 июля 2023 года на Петроградке:

141 улица станет платной

9958 машиномест появится

907 машиномест для инвалидов оборудуют