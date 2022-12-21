Из Петербурга за полярный круг: Отправляемся в автобусный тур в Хибины

Фото предоставлено компанией «Первые Линии».

Кировск - небольшой город в Мурманской области. Его жителям открывается потрясающий вид на Хибины - живописные горы, окружающие заполярный город с трех сторон.

В последние годы набирает обороты тренд на автобусные туры на горнолыжные курорты Кировска. У этого формата есть немало плюсов по сравнению с путешествием на поезде или самолете.

Во-первых, отправиться можно прямо из Санкт-Петербурга вечером, а уже к обеду следующего дня вы будете в Кировске. Во-вторых, в багажник автобуса легко поместится любой спортивный инвентарь - любимый сноуборд или лыжи не придется оставлять дома.

Благодаря четкой программе тура вы не упустите ничего во время поездки и прибудете прямо в отель. Новичков направит опытный сопровождающий. Одно из главных преимуществ - автобусный тур может подарить не только приятные впечатления от путешествия, но и новых друзей.

Формат автобусных горнолыжных туров в Хибины из Санкт-Петербурга предлагает туроператор «Первые Линии». Эта компания существует с 2008 года, обладает собственным парком больших комфортабельных автобусов и имеет обширный опыт в организации туров. Пассажиров «Первых Линий» ждет много интересного: ски-барбекю-пати с глинтвейном, сауна, авторские чайные церемонии, настольные игры, розыгрыши с призами и множество других приятных фишек, которые сделают поездку незабываемой.