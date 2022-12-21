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Дом. Семья21 декабря 2022 12:12

Кишечная палочка, дрожжи и плесень. Что показала экспертиза в селедке под шубой из магазина

Ни один салат из магазинов Петербурга не прошел проверку на безопасность
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Чтобы не испортить праздник, лучше готовить закуски на стол самому.

Чтобы не испортить праздник, лучше готовить закуски на стол самому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Новый год к нам мчится, скоро все случится…» Главное, чтобы не случилось что-нибудь с желудком - все же салатов за праздничным столом мы съедаем много. Если учесть, что хозяйки все чаще угощают родных и гостей покупными оливье, селедкой под шубой и «Мимозой», то риск заработать несварение еще выше. Ведь качество магазинных салатов оставляет желать лучшего.

В преддверии новогодних застолий петербургская организация «Общественный контроль» добралась до селедки под шубой из местных супермаркетов. Восемь образцов популярного салата отнесли в лабораторию Росстандарта, чтобы проверить на безопасность.

БАКТЕРИИ НА РАЗВЕС

В этом году салатная экспертиза поставила антирекорд: все восемь образцов не соответствовали санитарным нормам. Мало того, в пяти из них нашли бактерии и кишечную палочку.

Тех, кто считает салаты в заводской упаковке более безопасными, чем салаты, приготовленные самими супермаркетами, ждет горькое разочарование. Причем горькое в прямом смысле. Так, салат рыбный «Сельдь в шубе» торговой марки «Великоросс» в вакуумной упаковке имел горчинку и привкус растительного масла, а допустимое количество плесеней в грамме продукта было превышено вдвое.

Большинство петербуржцев говорят, что готовят сами.

Большинство петербуржцев говорят, что готовят сами.

Фото: Ольга ЖУК

Еще менее аппетитно выглядел салат «Сельдь под шубой» супермаркета «Перекресток». Допустимая норма дрожжей превышена в 35 раз, микроорганизмов в три раза больше нормы, плесеней - вдвое. Кроме того, в салате так и не нашли петрушку, заявленную в составе.

Целый букет нашли в весовом салате «Сельдь под шубой» магазина «Вкустер24»: содержание дрожжей превысило допустимую норму в пять раз, бактерий (МАФАнМ, см. «Компетентно») - более чем в пять раз, плесеней - в 20 раз. Неудивительно, что производитель забыл указать на этикетке себя, свой адрес и условия хранения.

- По закону пищевые продукты без маркировки или с неполной маркировкой признаются опасными, подлежат снятию с реализации и утилизации, - комментирует председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. - Но далеко не все супермаркеты соблюдают законодательство, а Роспотребнадзор в условиях моратория на проверки не реагирует на подобные нарушения.

БЛЮДО С ДОЛГИМ ПОСЛЕВКУСИЕМ

Пять образцов рыбных салатов из восьми отличились еще и превышением показателя БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Это сельдь под шубой марок «Каждый день» («Ашан»), «Сезон», «Карусель», «Фабрика кулинарии» (по заказу сети «Вкусвилл»), а также салат «Шведский со свеклой и сельдью» («О’КЕЙ»).

Кроме кишечной палочки, в салате марки «Каждый день» обнаружили целый ряд нежелательных микроорганизмов: содержание дрожжей превысило норму в полтора раза, МАФАнМ - в два раза, плесеней - в четыре раза. На вкус продукция тоже неидеальна: специалисты лаборатории отметили послевкусие окислившегося рыбьего жира.

Почему вместе с селедкой под шубой притаились опасные ингредиенты, остается только гадать. В числе версий - готовка салатов в грязной посуде, использование немытых столов. Чтобы приструнить нерадивых производителей, «Общественный контроль» обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

Срок хранения салатов ограничен.

Срок хранения салатов ограничен.

Фото: Ольга ЖУК

КОМПЕТЕНТНО

Светлана Щепеткина, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины:

- Количество МАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах и применяется для оценки их микробиологической чистоты. Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или фасовки. В пределах допустимых значений МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление продуктов с их высоким содержанием может вызвать отравление с признаками диареи и гастроэнтерита. Самыми чувствительными к повышению этого показателя являются дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Приятного аппетитаКАРТИНА ДНЯ