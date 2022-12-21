Кишечная палочка, дрожжи и плесень. Что показала экспертиза в селедке под шубой из магазина

Чтобы не испортить праздник, лучше готовить закуски на стол самому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Новый год к нам мчится, скоро все случится…» Главное, чтобы не случилось что-нибудь с желудком - все же салатов за праздничным столом мы съедаем много. Если учесть, что хозяйки все чаще угощают родных и гостей покупными оливье, селедкой под шубой и «Мимозой», то риск заработать несварение еще выше. Ведь качество магазинных салатов оставляет желать лучшего.

В преддверии новогодних застолий петербургская организация «Общественный контроль» добралась до селедки под шубой из местных супермаркетов. Восемь образцов популярного салата отнесли в лабораторию Росстандарта, чтобы проверить на безопасность.

БАКТЕРИИ НА РАЗВЕС

В этом году салатная экспертиза поставила антирекорд: все восемь образцов не соответствовали санитарным нормам. Мало того, в пяти из них нашли бактерии и кишечную палочку.

Тех, кто считает салаты в заводской упаковке более безопасными, чем салаты, приготовленные самими супермаркетами, ждет горькое разочарование. Причем горькое в прямом смысле. Так, салат рыбный «Сельдь в шубе» торговой марки «Великоросс» в вакуумной упаковке имел горчинку и привкус растительного масла, а допустимое количество плесеней в грамме продукта было превышено вдвое.

Большинство петербуржцев говорят, что готовят сами. Фото: Ольга ЖУК

Еще менее аппетитно выглядел салат «Сельдь под шубой» супермаркета «Перекресток». Допустимая норма дрожжей превышена в 35 раз, микроорганизмов в три раза больше нормы, плесеней - вдвое. Кроме того, в салате так и не нашли петрушку, заявленную в составе.

Целый букет нашли в весовом салате «Сельдь под шубой» магазина «Вкустер24»: содержание дрожжей превысило допустимую норму в пять раз, бактерий (МАФАнМ, см. «Компетентно») - более чем в пять раз, плесеней - в 20 раз. Неудивительно, что производитель забыл указать на этикетке себя, свой адрес и условия хранения.

- По закону пищевые продукты без маркировки или с неполной маркировкой признаются опасными, подлежат снятию с реализации и утилизации, - комментирует председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. - Но далеко не все супермаркеты соблюдают законодательство, а Роспотребнадзор в условиях моратория на проверки не реагирует на подобные нарушения.

БЛЮДО С ДОЛГИМ ПОСЛЕВКУСИЕМ

Пять образцов рыбных салатов из восьми отличились еще и превышением показателя БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Это сельдь под шубой марок «Каждый день» («Ашан»), «Сезон», «Карусель», «Фабрика кулинарии» (по заказу сети «Вкусвилл»), а также салат «Шведский со свеклой и сельдью» («О’КЕЙ»).

Кроме кишечной палочки, в салате марки «Каждый день» обнаружили целый ряд нежелательных микроорганизмов: содержание дрожжей превысило норму в полтора раза, МАФАнМ - в два раза, плесеней - в четыре раза. На вкус продукция тоже неидеальна: специалисты лаборатории отметили послевкусие окислившегося рыбьего жира.

Почему вместе с селедкой под шубой притаились опасные ингредиенты, остается только гадать. В числе версий - готовка салатов в грязной посуде, использование немытых столов. Чтобы приструнить нерадивых производителей, «Общественный контроль» обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

Срок хранения салатов ограничен. Фото: Ольга ЖУК

КОМПЕТЕНТНО

Светлана Щепеткина, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины:

- Количество МАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах и применяется для оценки их микробиологической чистоты. Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или фасовки. В пределах допустимых значений МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление продуктов с их высоким содержанием может вызвать отравление с признаками диареи и гастроэнтерита. Самыми чувствительными к повышению этого показателя являются дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.