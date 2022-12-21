Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет на 5 рублей с 1 января 2023 года

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга изменится с 1 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга традиционно вырастет с 1 января 2023 года. Также традиционно, повышение запланировано на 5 рублей. Это значит, что жетон на метро обойдется в 70 рублей, а билетик в автобус или троллейбус - 65 рублей. Об этом 21 декабря 2022 года сообщили в комитете по тарифам.

- "Гостевые" тарифы в 2023 году будут такими: одна поездка в метро обойдется в 70 рублей, в наземном транспорте – 65 рублей, - сообщили в комитете.

Разумеется, выгоднее пользоваться проездными билетами. Тем более, что в Петербурге практически все жители и гости города перешли на "Подорожник" или другой безналичный расчет. Так, поездка по "Подорожнику" в метро обойдется в 49 рублей, а наземном - 44 рубля. 47 рублей – при оплате проезда в метро банковской или токенизированной ЕКП.

При пересадочном тарифе "60 минут" стоимость первой поездки выйдет 44 рубля, второй - 10 рублей, а последующие бесплатно.

Цена месячных проездных и повременных билетов изменится на 8,22-8,79%. Стоимость льготных проездных билетов для пенсионеров, изменится в рамках индекса потребительских цен на 8,20%, школьников и студентов в пределах 8,30-8,86%.

Отметим, что в городском наземном транспорте начнет действовать тариф по картам "Мир" и ЕКП будет на уровне "Подорожника" – также 44 рубля.

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