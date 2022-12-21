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Общество21 декабря 2022 13:37

Автомобилистам-инвалидам в Петербурге добавят парковочных мест в платных зонах

Комитет по транспорту взял под контроль проблемные адреса Адмиралтейского района
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Автомобилисты просили отменить платные зоны или хотя бы убрать разделение по муниципальным округам.

Автомобилисты просили отменить платные зоны или хотя бы убрать разделение по муниципальным округам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет для петербургских автомобилистов вопроса более насущного сейчас, чем платные парковки. Дорожное новшество в ноябре охватило уже не только Центральный, но и Адмиралтейский район. И потянуло за собой всплеск жалоб и недовольств, к которым власти решили прислушаться. Так, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев провел уже три встречи с жителями Адмиралтейского района, чтобы получить обратную связь и взять под контроль особенно проблемные адреса.

«Комсомолка» заглянула на одну встреч, чтобы узнать, на что жалуются горожане и как их проблемы будут решать власти.

16 декабря глава комтранса и петербуржцы встретились в школе №255 в Фонарном переулке. Подавляющее большинство высказывалось, насколько неудобно для жизни разделение парковочных зон на муниципальные округа и ограничение в 15 бесплатных минут стоянки, и просили отменить платные зоны.

- За неделю я ездила в паспортный стол, УФМС, прачечную, церковь, и везде не успевала сделать нужные дела за 15 минут. Хожу я медленно. И получаю штрафы, потому что опоздала с оплатой на две минуты, - возмутилась пожилая местная жительница. К ее словам присоединились несколько родителей – они возят детей в школы и садики других округов и тоже не укладываются в 15 минут. Ежедневные поездки обходятся как минимум в 200 рублей для одного водителя.

Второй причиной для возмущений стали инвалидные места. Несколько горожан пожаловались на одинаковую несправедливость: даже на протяженных улицах инвалидных мест – раз, два и обчелся. Например, на Вознесенском проспекте, куда местные ездят в поликлинику, всего одно особое место на 204-метровую улицу. На всю Казанскую – три места. Все они постоянно заняты и далеко не всегда автомобилистами с инвалидностью.

15 бесплатных минут автомобилистам не хватает - большинство попадается на крупные штрафы за две лишние минуты.

15 бесплатных минут автомобилистам не хватает - большинство попадается на крупные штрафы за две лишние минуты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Павловска Людмила, инвалид третьей группы, которая приезжает на Казанскую улицу учиться на курсах, погрязла в штрафах почти на 40 тысяч рублей. А все потому, что она недопоняла расплывчатую фразу из комитета – «10% парковочного пространства отведено инвалидам». Женщина восприняла это как право занимать любое место на платной парковке, раз на машине имеется значок инвалида.

- Мне никто не сказал, что речь идет о всей зоне платной парковки. Что на всю зону по центру выделено 10% инвалидных мест, а не на каждую конкретную улицу. И нигде в объяснении комитета не указывается, что бесплатны лишь 10% мест для инвалидов непосредственно под знаком инвалида на асфальте, - пожаловалась Людмила.

Валентин Енокаев внимательно выслушал женщину и предложил подробно обсудить ее беду на личном приеме, о котором они оперативно договорились.

Несколько жалоб прозвучало и от пешеходов: по словам местных, им стало сложнее передвигаться на общественном транспорте. Автобусы оказались забиты водителями, которые по всем рекомендациям оставляют машины на платном месте и едут до работы на автобусе или троллейбусе. Матерям с детьми на инвалидных колясках поездки в автобусах даются еще сложнее.

Немало резких высказываний касалось парковочных мест, заваленных снегом. Горожане посетовали, что им приходится платить за места, которыми невозможно воспользоваться. Валентин Енокаев признал проблему, но с сожалением отметил, что снежными вопросами ведает только комитет по благоустройству. Между тем, чиновник рекомендовал установить мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» - в нем оперативно сообщают о том, когда с крыш по конкретному адресу будут сбрасывать снег и машину нужно отогнать.

Самая актуальная проблема - нечищенные от сугробов парковки.

Самая актуальная проблема - нечищенные от сугробов парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО ИТОГАМ

Как сообщили в комитете по транспорту, по итогам встреч руководство взяло под контроль с десяток адресов, которым нужны доработки. На Казанскую улицу, Красноградский переулок, набережную канала Грибоедова пообещали добавить парковочные места для инвалидов. На Мясной улице – перенести инвалидные места на противоположную сторону, на Казначейской – проверить дорожную разметку на выезде со дворов. На Бронницкую и набережную Пряжки намерены пустить общественный транспорт, а на улицу Декабристов, 32, добавить остановку.

- Есть потребность в корректировке схем дорожного движения. На особом контроле места для инвалидов. Мы собираем предложения по улицам, где таких мест недостаточно, по мнению граждан, и точечно анализируем их, корректируем разметку, добавляем места, - подытожил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

К слову, комтранс вместе с Городским центром управления парковками регулярно отсматривают жалобы по платной парковке, поступающие к ним от петербуржцев. Отправить свои вопросы чиновникам можно через электронную приемную Единого портала обращений граждан, а в комитет можно направить письмо почтой или лично опустить конверт в ящик на первом этаже дома №16А по Исполкомской улице.

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