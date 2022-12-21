Автомобилистам-инвалидам в Петербурге добавят парковочных мест в платных зонах

Автомобилисты просили отменить платные зоны или хотя бы убрать разделение по муниципальным округам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет для петербургских автомобилистов вопроса более насущного сейчас, чем платные парковки. Дорожное новшество в ноябре охватило уже не только Центральный, но и Адмиралтейский район. И потянуло за собой всплеск жалоб и недовольств, к которым власти решили прислушаться. Так, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев провел уже три встречи с жителями Адмиралтейского района, чтобы получить обратную связь и взять под контроль особенно проблемные адреса.

«Комсомолка» заглянула на одну встреч, чтобы узнать, на что жалуются горожане и как их проблемы будут решать власти.

16 декабря глава комтранса и петербуржцы встретились в школе №255 в Фонарном переулке. Подавляющее большинство высказывалось, насколько неудобно для жизни разделение парковочных зон на муниципальные округа и ограничение в 15 бесплатных минут стоянки, и просили отменить платные зоны.

- За неделю я ездила в паспортный стол, УФМС, прачечную, церковь, и везде не успевала сделать нужные дела за 15 минут. Хожу я медленно. И получаю штрафы, потому что опоздала с оплатой на две минуты, - возмутилась пожилая местная жительница. К ее словам присоединились несколько родителей – они возят детей в школы и садики других округов и тоже не укладываются в 15 минут. Ежедневные поездки обходятся как минимум в 200 рублей для одного водителя.

Второй причиной для возмущений стали инвалидные места. Несколько горожан пожаловались на одинаковую несправедливость: даже на протяженных улицах инвалидных мест – раз, два и обчелся. Например, на Вознесенском проспекте, куда местные ездят в поликлинику, всего одно особое место на 204-метровую улицу. На всю Казанскую – три места. Все они постоянно заняты и далеко не всегда автомобилистами с инвалидностью.

15 бесплатных минут автомобилистам не хватает - большинство попадается на крупные штрафы за две лишние минуты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Павловска Людмила, инвалид третьей группы, которая приезжает на Казанскую улицу учиться на курсах, погрязла в штрафах почти на 40 тысяч рублей. А все потому, что она недопоняла расплывчатую фразу из комитета – «10% парковочного пространства отведено инвалидам». Женщина восприняла это как право занимать любое место на платной парковке, раз на машине имеется значок инвалида.

- Мне никто не сказал, что речь идет о всей зоне платной парковки. Что на всю зону по центру выделено 10% инвалидных мест, а не на каждую конкретную улицу. И нигде в объяснении комитета не указывается, что бесплатны лишь 10% мест для инвалидов непосредственно под знаком инвалида на асфальте, - пожаловалась Людмила.

Валентин Енокаев внимательно выслушал женщину и предложил подробно обсудить ее беду на личном приеме, о котором они оперативно договорились.

Несколько жалоб прозвучало и от пешеходов: по словам местных, им стало сложнее передвигаться на общественном транспорте. Автобусы оказались забиты водителями, которые по всем рекомендациям оставляют машины на платном месте и едут до работы на автобусе или троллейбусе. Матерям с детьми на инвалидных колясках поездки в автобусах даются еще сложнее.

Немало резких высказываний касалось парковочных мест, заваленных снегом. Горожане посетовали, что им приходится платить за места, которыми невозможно воспользоваться. Валентин Енокаев признал проблему, но с сожалением отметил, что снежными вопросами ведает только комитет по благоустройству. Между тем, чиновник рекомендовал установить мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» - в нем оперативно сообщают о том, когда с крыш по конкретному адресу будут сбрасывать снег и машину нужно отогнать.

Самая актуальная проблема - нечищенные от сугробов парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО ИТОГАМ

Как сообщили в комитете по транспорту, по итогам встреч руководство взяло под контроль с десяток адресов, которым нужны доработки. На Казанскую улицу, Красноградский переулок, набережную канала Грибоедова пообещали добавить парковочные места для инвалидов. На Мясной улице – перенести инвалидные места на противоположную сторону, на Казначейской – проверить дорожную разметку на выезде со дворов. На Бронницкую и набережную Пряжки намерены пустить общественный транспорт, а на улицу Декабристов, 32, добавить остановку.

- Есть потребность в корректировке схем дорожного движения. На особом контроле места для инвалидов. Мы собираем предложения по улицам, где таких мест недостаточно, по мнению граждан, и точечно анализируем их, корректируем разметку, добавляем места, - подытожил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

К слову, комтранс вместе с Городским центром управления парковками регулярно отсматривают жалобы по платной парковке, поступающие к ним от петербуржцев. Отправить свои вопросы чиновникам можно через электронную приемную Единого портала обращений граждан, а в комитет можно направить письмо почтой или лично опустить конверт в ящик на первом этаже дома №16А по Исполкомской улице.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: