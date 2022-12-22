График работы метро на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге: До скольки будет открыто

График работы метро на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга неожиданно изменили свое решение относительно работы общественного транспорта в новогоднюю ночь 2022/2023. Сначала Смольный стоял на том, чтобы только продлить время работы метро и другого транспорта. Но уже ближе к праздникам губернатор поручил снова внести коррективы. Рассказываем, какой будет работы метро на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге.

График работы метро на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге

По поручению губернатора в новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно.

Станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00. Проще говоря, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года метро в Петербурге закрывать не будет вовсе.

Аналогично и с наземным транспортом. На улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных.

Добавим, что на Рождество с 6 на 7 января 2023 года метро тоже будет открыто.