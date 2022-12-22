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Общество22 декабря 2022 14:36

В Петербурге на линию вышли волшебные трамваи

Компанию им составил троллейбус с увеличенным автономным ходом
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Праздник к нам не просто приходит, а приезжает!

Праздник к нам не просто приходит, а приезжает!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 22 декабря на линию вышли волшебные трамваи. Традиционную петербургскую акцию вот уже семь лет проводит «Горэлектротранс». В этот раз географию праздничных маршрутов расширили, а компанию нарядным трамваям составил троллейбус с увеличенным автономным ходом.

Горожане прозвали эти трамваи волшебными.

Горожане прозвали эти трамваи волшебными.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заступивший на новогоднюю службу электротранспорт украшен иллюминацией и напоминает коллекцию елочных игрушек. Зимние «дежурные» будут колесить по улицам Северной столицы и поднимать горожанам настроение до конца декабря и все январские праздники.

Новогоднее настроение обеспечено всем пассажирам.

Новогоднее настроение обеспечено всем пассажирам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Жители давно прозвали трамвай волшебным, и это неудивительно для самого народного и любимого петербуржцами вида транспорта. Украшенные рейсовые трамваи и троллейбус будут курсировать по маршрутам своих парков в Московском, Петроградском, Василеостровком, Центральном, Выборгском, Красносельском, Кировском районах. В них можно и нужно загадывать желания - они обязательно сбудутся, - отметил вице-губернатор Кирилл Поляков, который дал старт проекту.

Праздничная акция в Петербурге проводится уже 7 лет.

Праздничная акция в Петербурге проводится уже 7 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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