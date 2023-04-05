Сезон разводки мостов 2023 года начнется в Петербурге 10 апреля

Мосты Петербурга готовы к навигации 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Близится начало навигации по рекам Санкт-Петербурга. А это значит, что начнут разводить мосты. Это то, ради чего туристы со всего мира съезжаются в Северную столицу, а сами жители города, особенно те, которые живут на севере, стараются избегать ночных гуляний по центру. Так, первая разводка мостов состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2023 года. Продлится сезон навигации до 30 ноября.

- Мосты – украшение и символ нашего города. Туристы со всего мира приезжают в Петербург, чтобы полюбоваться разводкой мостов. Но это ещё и неотъемлемая часть транспортным инфраструктуры Северной столицы, ключ к важнейшим водным путям страны, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 10 марта специалисты "Мостотреста" более 60 раз провели технологические разводки мостов, чтобы убедиться в исправности всех механизмов. На некоторых мостах были проведены ремонтные работы, в том числе Володарском, Литейном, Тучковом и других.

Так, сезон разводки мостов стартует в ночь с 9 на 10 апреля. Сначала начнут разводить мосты через Неву и Малую Неву. С 20 апреля начнутся разводки мостов через Большую Невку.

График разводки мостов в 2023 году остался без изменений. Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов через Большую Невку производится по предварительной заявке за двое суток.