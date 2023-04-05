В Выборгском районе Петербурга появится новая школа на 550 мест

ЖК «Северная долина». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

С ростом населения Северной столицы увеличивается и потребность в новых школах. Сейчас в только что появившихся кварталах регулярно появляются учебные заведения для маленьких петербуржцев. Например, в Выборгском районе в рамках Государственно-частного партнерства «Главстрой Санкт-Петербург» построит седьмую школу в ЖК «Северная долина». Финансирование на этапах проектирования и строительно-монтажных работ предоставит «Газпромбанк».

Будущая школа рассчитана на 550 мест. Она расположится в квартале, ограниченном улицами Федора Абрамова, Заречная, Николая Рубцова и Толубеевским проездом. В здании оборудуют современные классы, бассейн, спортивные и актовый залы, столовая с пищевым блоком, библиотека с читальным залом. Закончить строительство планируется в 2024 году, а значит открытие может произойти уже на следующий год.

«Сегодня в «Северной долине» возводятся 6 соцобъектов – это школы, детские сады и поликлиники. Подписание концессионного соглашения с Правительством Санкт-Петербурга по строительству еще одной школы позволит нам дополнить портфель строящихся социальных объектов и обеспечить жителей ЖК «Северная долина» современными и качественными образовательными учреждениями», – рассказал генеральный директор «Проектная компания СД 25» (входит в группу «Главстрой Санкт-Петербург» Михаил Харченко.

Предварительный объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей. Около 118 миллионов из них - это федеральное софинансирование на этапе строительства. Сколько же будет стоит готовая школа станет известно после завершения работ по проектированию и прохождения экспертизы.

- Объединение ресурсов банка, бизнеса и государства позволяет существенно снизить единовременную нагрузку на региональный бюджет и обеспечить введение в эксплуатацию ультрасовременных школ в максимально сжатые сроки, - отметил Первый Вице-Президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов. - Таким образом, огромное количество детей получат возможность приобретать знания в высокотехнологичной комфортной образовательной среде. Педагогам же будут созданы все условия для работы и совершенствования навыков. Мы готовы тиражировать этот опыт и в других субъектах России.