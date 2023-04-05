Технологии будущего экономят деньги пациентов уже сегодня

На здоровом завтраке врачи обсудили тему «Технологии будущего в медицине сегодня». Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Каждый год появляются новые методы лечения и препараты, совершаются открытия, публикуются невероятные исследования. А что дальше? Может быть, человечество избавится от рака или болезней сердца? Об этом в рамках проекта «Клиника года - 2023» мы поговорили с ведущими экспертами из разных областей. В уютном и светлом ресторане «Чабрец» врачи обсудили тему «Технологии будущего в медицине сегодня».

Новости прогресса

Один из главных вопросов общества: насколько мы приблизились к тому, чтобы победить или хотя бы уменьшить опасность рака? Главный специалист по лучевой терапии Городского клинического онкологического диспансера Екатерина Николаева уверенно заявляет, что сейчас ближе к решению, чем когда-либо.

- Неотъемлемый компонент в лечении онкологии - это лучевая терапия, - сказала Екатерина Николаева. - 15-20 лет назад использовали прямоугольные поля и облучали пациента с двух сторон. В результате страдала не только опухоль, но и остальной организм. Сейчас же произошел большой скачок вперед. Благодаря современному оборудованию мы можем проводить конформную лучевую терапию, которая доставляет лучи максимально близко к опухоли, минуя здоровые ткани. Это позволяет не только уменьшить неприятные последствия, но и доставать до тех опухолей, которые раньше было невозможно поразить терапией, например, в стволе мозга. Еще один передовой метод - это брахитерапия.

При ней радиоактивный источник помещается вблизи опухоли или даже в нее саму. Также специалист поделился хорошей новостью: три месяца назад в Городском клиническом онкологическом диспансере установили новый линейный ускоритель для облучения опухолей. Это позволило сократить срок терапии с 35 до 28 дней. Сейчас в стране как раз идет работа по установке таких аппаратов и в другие онкологические клиники.

По словам, главного специалиста по лучевой терапии Городского клинического онкологического диспансера Екатерины Николаевой, неотъемлемый компонент в лечении онкологии - это лучевая терапия. Фото:Сергей ТАРАСОВ.

Костюм будущего

Если к борьбе с онкологией уже давно подключилось государство, тов деле реабилитации все не так радужно. Главный врач «Центра медицинских технологий и реабилитации» Анна Литус отметила, что до недавнего времени это было настоящим «диким рынком». Каждый центр стремился придумать свой метод или технологию и беспорядочно заимствовал иностранные методики и оборудование. К счастью, сейчас этот сумбур закончился. Реабилитационное сообщество начало объединяться, принимать единые стандарты, говорить на одном языке. Также в этой сфере удалось наладить импортозамещение: сейчас жить полной жизнью больным помогают технические средства реабилитации российского производства. Свои слова специалист подтвердил тем, что представил гостям удивительное изобретение российских ученых - термально-электроимпульсный костюм-тренажер.

Главный врач «Центра медицинских технологий и реабилитации» Анна Литус представила гостям удивительное изобретение российских ученых. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

«REFORMA - ТЭКТ».

- Костюм действует на уровне нервного импульса, - объяснила Анна Литус. - В специальную куртку и брюки вставляют 58 электродов таким образом, чтобы они располагались над основными группами мышц. Они производят низкочастотный импульс, который влияет на мышечный тонус, снижая непроизвольные движения или спазм у больных. В результате у них улучшаются баланс мышц, снижается болевой синдром, улучшаются сон, речь, пищеварение. Также повышается общая активность и хорошее настроение.

Устройство подстраивают под каждого пациента специальной программой. Оно подходит детям и взрослым с любыми двигательными нарушениями. В разработке костюма будущего приняло участие более ста компаний. Программное обеспечение создавалось с учетом запросов профессиональных реабилитологов, нейрофизиологов, ортопедов, а также пациентов.

Коронка за час радиционно на пике прогресса стоматология. Например, врач-стоматолог-Ортопед стоматологической поликлиники № 9 Виктор Дмитриев поразил всех новым способом быстро изготавливать коронки и протезы.

- Сейчас вместе с коллегами мы занимаемся развитием «цифровых стоматологий», - рассказал Виктор Дмитриев. - С помощью интраоральных сканеров мы создаем цифровую 3D-модель зубов и тканей полости рта. После этого на компьютере можно быстро смоделировать недостающую часть зуба, за пару часов изготовить коронку и поставить ее на место. В результате проблема решается без слепков и ожиданий за один день, а не за недели, как раньше. Бывало, что какие-то конструкции получалось установить вообще за 20 минут! При этом точность прилегания пломб и коронок доходит до микрона. Это возможно, потому что все происходит в одном кабинете с помощью передового оборудования. Еще цифровые технологии отлично экономят деньги: пропадает необходимость покупать материалы и оплачивать изготовление слепков. В результате цена «коронки за час» стоит тех же денег, что и старый метод установки.

Врач-стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники №9 Виктор Дмитриев поразил всех новым способом быстро изготавливать коронки и протезы. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Услышать по-новому

Одно из достижений технологического прогресса - возможность вернуть людям слух. Быть может, скоро само понятие глухоты канет в Лету.

- Сегодня специалисты выделяют четыре основные степени тугоухости, а пятую, самую тяжелую, считают глухотой, - объяснила врач сурдолог-оториноларинголог Медицинского Центра коррекции слуха «ТопФон» Анастасия Быкова. - Первые четыре исправляют при помощи современных слуховых аппаратов, с глубокой четвертой степенью снижения и глухотой существует программа кохлеарной имплантации - введение электродных систем во внутреннее ухо на хирургическом этапе. Все технические средства реабилитации - слуховые аппараты и кохлеарные импланты – сейчас максимально развиты для усиления и разборчивости звуков. Благодаря этому мы помогаем пациентам улучшить четкость восприятия речи, бытовых звуков, музыки даже в самых нестандартных ситуациях. Слуховой аппарат - это безопасное медицинское устройство для комфортной, полноценной жизни и сохранения ее качества на долгие годы. В любой момент жизни слух человека может измениться, и очень важно знать об эффективных средствах его коррекции.

Врач сурдолог-оториноларинголог Медицинского Центра коррекции слуха «ТопФон» Анастасия Быкова объяснила, что сейчас «золотым стандартом» в диагностике слуха является аудиометрия с помощью особого устройства - аудиометра. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

По словам Анастасии, во всем мире «золотым стандартом» в диагностике слуха является аудиометрия,которую выполняют сурдологи и сурдоакустики. Используя прибор аудиометр, специалисты за несколько минут могут установить степень и тип нарушения слуха. Однако такой универсальный метод не подходит маленьким детям, которые еще не научились полноценно говорить.

Тогда на помощь снова приходит наука. Реакцию малышей на звуковые сигналы можно проверить во время компьютерной аудиометрии пока ребенок спит с помощью накладных электродов за ушами и на лбу. Это помогает начать лечение малыша с врожденными проблемами слуха с первых месяцев.

К слову, проводят передовую диагностику при помощи отечественного оборудования. Секреты долголетия Многие мечтают быть активными и здоровыми и в 30, и в 50, и в 80 лет. Современная медицина дарит такую возможность. - Из последних новостей госпиталя можно вспомнить недавнюю операцию - имплантацию аортального клапана через прокол в бедре, - поделился рентген-хирург Госпиталя для ветеранов войн Владислав Пешкилев. - Это когда под местной анестезией через небольшой прокол в паховой области на бьющемся сердце вместо пораженного аортального клапана устанавливают сложенный протез клапана. После чего имплантируют протез с помощь специального баллона, позволяя сердцу человека биться еще долгие годы.

Рентген-хирург Госпиталя для ветеранов войн Владислав Пешкилев поделился последними новостями из Госпиталя для ветеранов войн. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Эта удивительная операция впервые в мире была выполнена более 20 лет назад, однако до сих пор является сложнейшей процедурой, за которую берутся далеко не все клиники в стране и мире. Такая операция является менее травматичной, чем традиционная, и наиболее подходит для пациентов старшей возрастной группы. Владислав отметил, что в сфере возрастных болезней главной остается патология сосудов сердца. Поэтому еще одной важной новинкой последних лет стали стенты для расширения артерий с лекарственным покрытием, которые с помощью специальных систем доставки устанавливают в пораженный сосуд сердца.

Такая операция выполняется через небольшой прокол в лучевой артерии. Плюс такого метода в том, что после процедуры пациент может выйти от врача буквально через пару часов.

Еще одна напасть пожилых людей - инсульты. Чтобы бороться с этим, в Госпитале для ветеранов войн стали доставать тромбы прямо из сосудов, кровоснабжающих головной мозг, буквально возвращая людей с того света.

Главная ценность

То, что технологии шагают семимильными шагами, во многом заслуга петербуржцев, наш город вообще стал медицинской Меккой.

- Петербург можно назвать нашей медицинской столицей, - отметил директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга»Александр Солонин. - На конец 2022 года тут работает 50 800 врачей. Здесь существует одна из старейших медицинских школ. Наши медики не только спасают жизни, но и двигают науку вперед. Кроме того, Северная столица регулярно становится платформой для междисциплинарного общения медицинских специалистов. Сегодняшняя встреча - яркий тому пример. В современном обществе растет запрос на информированность и коммуникацию между пациентом и врачом. Люди узнают о новых методах и способах лечения и готовы обращаться туда, где все это есть. По исследованию ВЦИОМ, главной ценностью для большинства россиян является свое здоровье и близких. В будущем у нас будут востребованы именно те врачи и клиники, где персонал идет в ногу со временем и доступно самое современное оборудование.

Директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга» Александр Солонин сказал, что Петербург можно назвать нашей медицинской столицей. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

В заключение гости согласились, что медицина не стоит на месте, и особенно приятно, что в нашей стране она развивается наряду со всем миром.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Санкт-Петербурге в марте состоялся форум «Здоровое общество», который впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. Участие приняло около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран. - Цифровая трансформация здравоохранения - приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих, - заявил на пленарном заседании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.- В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции.

P.S.Прошедший «Здоровый завтрак» стал одним из множества других мероприятий и встреч в рамках проекта «Клиника года - 2023». Следите за новостями и событиями мира медицины вместе с «Комсомолкой»!

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Санкт-Петербургский центр планирования семьи и репродукции

Центр оказывает полный спектр медицинских услуг в сфере репродуктивного здоровья как петербуржцам, так и жителям других городов. Он располагает собственной поликлиникой, стационаром, клинико-диагностической лабораторией и отделением лучевой диагностики. Помимо основных специалистов, в центре работают урологи-андрологи, эндокринологи, маммологи, терапевт, окулист, невролог, дерматовенеролог, сексолог, генетик, медицинский психолог, врач функциональной диагностики и физиотерапевт. Специалисты лечат не только женское, но и мужское бесплодие. На базе амбулаторно-поликлинического отделения открыт Центр мужского репродуктивного здоровья.

Адрес: улица Комсомола, 4

Тел.: 8 (812) 670-76-76

Сайт: cpsr-spb.ru

Центр имплантации UniverStom

UniverStom уже 15 лет помогает пациентам обрести красивую улыбку и ощущать комфорт каждый день. Одним из главных достоинств клиники является безболезненность и скорость вживления имплантата. Это обусловлено проколом, а не разрезом десны. Методика также ускоряет процесс приживления материала. Еще один важный плюс центра - доступные це- ны. Это стало возможно благодаря официальному партнерству с компанией - производителем оборудования и материалов для имплантации и протезирования ADIN (Израиль). Клиника предоставляет рассрочку платежа и гибкие программы лечения. Первая консультация хирурга - бесплатно. В UniverStom работают только высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем.

Адрес: улица Римского-Корсакова, 65А

Торжковская улица, 2, корп. 1

Тел.: 8 (812) 90-90-375

Сайт: implantgood.ru

«Медпомощь 24»

Это многопрофильные медицинские центры в Красногвардейском и Фрунзенском районах. Врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов более чем по 70 различным направлениям. Медицинский центр на Балканской площади оснащен самой современной аппаратурой для диагностики и лечения. Кроме того, в клинике есть собственная лабора- тория, в которой проводятся все виды лабораторных исследований. Медицинский центр «Медпомощь 24» на Заневском проспекте дополнен отделением лучевой диагностики, предоставляющим услуги компьютерной томографии (КТ), маммографии, рентген-диагностики экспертного уровня.

Адрес: ТРК «Балканский 1», 3-й этаж,

Балканская площадь, 5

ТРК «Заневский каскад 3», 8-й этаж

Заневский проспект, 71, корп. 2

Тел: 8 (812) 33-33-203, 493-33-75

Сайт: mpclinic.ru

Клиника «В новый день»

Это современный медицинский центр в Санкт-Петербурге для лечения взрослых и детей с применением уникальных прогрессивных методик и оборудования. Здесь используют современные, эффективные и научно обоснованные методики реабилитационного лечения. Миссия клиники - каждый новый день помогать людям справляться со сложными неврологическими заболеваниями, реабилитировать их, применяя инновационные технологии, опыт и профессионализм врачей. Специалисты клиники нацелены достигать поставленной реабилитационной задачи, а результаты - наглядны и ощутимы пациентами.

Адрес: улица Одоевского, 28

Тел.: 8 (812) 603-70-10

Сайт: newday-clinic.ru

Медицинский центр «ТопФон»

Европейский медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» более 10 лет профессионально занимается проблемами слуха в России, в Санкт-Петербурге, и в Евросоюзе, в городе Салоники. Высокие стандарты работы центра подтверждают партнеры - производители лучших слуховых аппаратов из Швейцарии, Дании и Германии. Пациентов принимают опытные врачи-аудиологи, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации. В центре есть собственная лаборатория на колесах «ТопМобиль», оснащенная современным итальянским оборудованием. Вызов на дом мобильной лаборатории заменяет полноценный прием в медицинском центре: специалист проведет диагностику, подберет и настроит слуховой аппарат.

Адрес: Малая Морская улица, 19

Тел.: 8 (812) 317-07-07

Сайт: topfone.ru

Центр стоматологии SDS Clinic

Центр восстановления зубов SDS Clinic оказывает все виды стоматологической помощи - от лечения кариеса и до проведения целого ряда редких для России операций, таких как скуловая имплантация Zygoma или восстановление всех зубов за 1 день по методу All-on-4.

Одна из приоритетных задач врачей - это верная диагностика. Клиника оборудована ком- пьютерным томографом последнего поколения New Tom (Италия), 3D-сканером 3Shape и др. Особая гордость клиники - это полноценный операционный блок, оснащенный функци ональным хирургическим столом от компании Brumaba (Германия), а также оборудованием для безопасного лечения пациентов во сне.

SDS Clinic - это и научный подход. На базе клиники действует уникальный учебный центр при поддержке компании Nobel Biocare (Швеция). В стенах SDS Clinic стоматологи со всей России обучаются сложнейшим методикам восстановления зубов.

Адрес: Наличная улица, 28/16

Тел.: 8 (812) 382-00-99

Сайт: sds.clinic

КардиоКлиника

Клиника инновационной и высокотехнологичной кардиологической помощи, где при лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний в приоритете индивидуальный подход к пациенту.

В составе клиники пять отделений: амбулаторно-поликлиническое, отделение лучевой диагностики, оснащенное новыми аппаратами КТ и МРТ фирмы Siemens, стационар с реанимацией, флебологический центр. В 2022 году в клинике произошло полное обновление рентген-операционной, позволяющей выполнять не только ангиопластику и стентирование артерий, но и весь спектр аритмологических вмешательств. Также в клинике можно пройти одно из уникальных обследований - стрессМРТ сердца, позволяющее оценить ишемическое повреждение сердца на уровне микроциркуляции.

Адрес: Кузнецовская улица, 25, литера А

Тел.: 8 (812) 331-03-03

Сайт: kardioklinika.ru

Офтальмологический центр «Зрение»

Работает с 2011 года и оказывает широкий спектр офтальмологических услуг - от общего обследования и диагностики до лазерной коррекции и хирургического лечения катаракты. Специалисты клиники подберут и изготовят очки пациентам с заболеваниями сетчатки и зри- тельного нерва, а также предложат различные средства оптической коррекции слабовидящим. Центр оснащен самым современным оборудованием. В клинике работают специалисты экспертного уровня с большим опытом работы.

Адрес: проспект Добролюбова, 20, корп. 1

Тел.: 8 (812) 603-86-35

Сайт: zrenie.spb.ru

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