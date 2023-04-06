Девочка чуть не погибла на операции в Карелии из-за обманувшей врачей матери

Девочка чуть не погибла во время операции в Карелии из-за вранья матери Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Карелии девочка чуть было не погибла на операционном столе из-за вранья матери. Женщина проигнорировала наставления врачей, которые дали четкие указания перед процедурой. Эта безответственность могла стоить ребенку жизни, если бы врачи не успели спасти ее. Об этом 6 апреля 2023 года рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопов.

- Маленькой девочке, которая ходит в начальную школу, сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Такие процедуры обязательно выполняются на пустой желудок, и врач накануне операции предупредил родителей о том, что перед наркозом ребенку нельзя пить и есть, - пояснил Охлопов.

Настал день операции и врач вновь настойчиво поинтересовался у матери: точно ли ребенок не завтракал и не пил воду. Мать уверенно кивнула и заявила, что все требования они соблюдали.

Началась операция. Во время наркоза девочка вдруг начала стремительно синеть, а из носа и рта ребенка полилась вода. Малышка могла бы погибнуть, если бы врачи оперативно не оказали ей помощь и не предотвратили трагедию. Медики реанимировали девочку, а когда та очнулась, они спросили ее, пила ли она утром. Та ответила, что выпила целый стакан воды. Врачи вновь обратились к матери, объяснив ей, что дочь чуть было не погибла. Тогда та улыбнулась и призналась, что слукавила.

- Случись трагедия, то с какой легкостью все стали бы обвинять медиков. И никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии. И как все обошлось для родителей после возврата ребенка из рук смерти, - возмутился министр.