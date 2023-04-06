Самый результативный следователь МВД Петербурга: «Преступники после суда говорят мне спасибо»

Публикуем интервью с одним из лучших следователей полиции Петербурга Дарьей Подшиваловой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователь полиции Дарья Подшивалова служит в МВД всего 2,5 года. Но за это время девушка в погонах успела прекрасно зарекомендовать себя. В 2021-м году лейтенант была удостоена награды «Лучший молодой следователь», а в 2022-м году стала самым результативным следователем в Петербурге и Ленобласти! Сотрудница МВД за прошлый год направила в суд уже 58 дел, расследовала 80 преступных эпизодов и доказала вину 62 человек! Ко дню празднования Дня работников следственных органов МВД (6 апреля) Дарья рассказала о своей работе.

«ПОСЛЕ СУДА ГОВОРЯТ - СПАСИБО!»

- У меня было дело, когда после суда фигурант дела позвонил мне и сказал: «Спасибо!», - вспоминает Дарья Подшивалова. - Подозреваемый на момент совершения преступления имел непогашенные судимости. На время следственных действий его не отправили в СИЗО, а оставили под подпиской о невыезде. Уже после следственных действий я помогала мужчине выяснять информацию о предстоящих визитах в суд. Он иногда звонил. С непогашенной судимостью получить условный срок практически невозможно, но мужчине удалось. И после обвинительного приговора он поблагодарил меня. Сейчас его жизнь налаживается: он продолжает работать, с женой помирился и больше никаких преступлений не совершал.

Дарья служит в МВД всего 2,5 года, но уже показала свой талант в раскрытии преступлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Расскажите секреты вашего успеха в следствии.

- Во время общения я не разграничиваю людей на преступников и не преступников. С людьми надо общаться по-человечески. Я не хочу, чтобы сотрудников воспринимали за врагов, которые зациклены: «лишь бы посадить». Только суд решает, виновен человек или нет, а задача следователя разобраться в происшествии.

- Какие преступления приходится расследовать чаще всего?

- Чаще всего я расследую общеуголовные дела. В Петербурге совершается много краж. На поведении людей часто сказывается безработица. Как правило, кражи совершают недавно освободившиеся осужденные, которые не могут трудоустроиться. В первую очередь им нужна эмоциональная поддержка, они нуждаются в социальных гарантиях государства, связанных с поиском работы. Когда виновные попадают в исправительные колонии, от них отворачиваются родные и близкие. Работодатели тоже часто бояться принять на работу лицо, совершившее преступление.

Некоторых преступников Дарья перевоспитала, с криминалом они обещали завязать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как выглядит портрет типичного преступника Петербурга?

- Мужчина старше 35 лет, он не работает и имеет судимость. Женщина чаще всего имеет возраст около 30 лет, она совершила кражу из-за нехватки денег. Несовершеннолетние тоже часто совершают мелкие кражи, полагая, что их не привлекут к ответственности, если их хищение составит меньше двух с половиной тысяч рублей. Это не так! После предоставления информации от юридического лица сумма может оказаться больше. Также расследуется, было ли совершенно преступление группой лиц. Если да, то уголовная ответственность наступает тоже.

«КОНТАКТНЫЕ МОШЕННИКИ»

- Какие мошенничества часто встречаются в нашем городе?

- В нашем городе много контактных мошенников: неизвестные звонят пожилым людям, говорят, что их дети попали в аварию, и требуют денежные средства. Мне кажется, что надо больше тратить средств на информирование пожилых лиц: например, в Красноярском крае на каждой квитанции для оплаты коммунальных услуг большими буквами прописаны предостережения для граждан о работе мошенников, и преступлений в этом регионе случается гораздо меньше.

Дарья признается, что она не делит людей на преступников и не преступников - это уже дело суда, а от следователя требуются доказательства вины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Какое мошенничество вам больше всего запомнилось?

- Я расследовала уголовное дело с контактными мошенниками. Когда бабушка ожидала курьера, который заберет деньги, она позвонила в полицию. Пенсионерка решила узнать, что теперь будет с ее дочерью, которая якобы попала в аварию. Оперативники Выборгского района задержали курьера на месте преступления прямо с деньгами, и только в этот момент пожилая женщина поняла, что ее пытались обмануть мошенники. К сожалению, не всем так везет!

- Какое самое громкое дело вам пришлось расследовать?

- Был поджог храма Василия Великого. Проводилось много судебных экспертиз. У мужчины были неприязненные личностные отношения с женой из-за религиозных разногласий. В состоянии алкогольного опьянения он осуществил поджог. В преступлении мужчина признал почти сразу, раскаялся в своем поступке, но его вину еще надо было доказать. Проводились экспертизы и большой объем следственные действий.

Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации и пожелать всем крепкого здоровья, стрессоустойчивости, семейного благополучия, карьерного роста и удачи на службе!