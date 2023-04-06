Продажу зажигалок и баллонов с газом несовершеннолетним запретили в Петербурге

В Петербурге ограничена продажа несовершеннолетним товаров со сжиженными углеводородными газами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 6 апреля 2023 года подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок, а также любых товаров со сжиженным углеводородным газом. Закон был разработан депутатами Законодательного собрания после ряда смертельных случаев, когда дети и подростки прибегали к такому виду токсикомании. Запрет вступит в силу с 1 сентября.

- Закон принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних. Он ограничивает на территории Санкт-Петербурга продажу несовершеннолетним баллонов со сжиженными углеводородными газами любой емкости для портативных плит, заправок зажигалок, а также зажигалок, содержащих контейнер со сжиженными углеводородными газами, - сообщили в Смольном.

Разумеется, запрет вводится не так просто, а с административным наказанием тех, кто будет запрет нарушать. Так, за продажу зажигалок лицам до 18 лет будет грозить штраф для обычных граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц от 70 до 150 тысяч рублей.

Напомним, что в Петербурге был ряд случаев гибели детей, которые надышались газом. Так, год назад на улице нашли без сознания 13-летнего мальчика. Ему вызвали скорую, однако ребенок скончался по пути в больницу.