Старушонка со скверным характером: Как выглядит старейший питомец Ленинградского зоопарка - 37-летняя марабу Джоконда

Несмотря на внешний вид, марабу чувствует себя нормально. Насколько это возможно в его возрасте. Фото: Ленинградский зоопарк

«Джоконда уже не та», - шутят одни гости Ленинградского зоопарка, оказавшись перед вольером с марабу. «Птичку жалко», - тут же вспоминают цитату из фильма «Кавказская пленница» другие. Но сочувствия ленинградская Джоконда точно не заслуживает. Пернатая дожила до 37 лет и выглядит аккурат на свой возраст.

- Джоконду привезли к нам вместе с самцом из московского зооцентра в 1987 году, - рассказала «КП - Петербург» бывшая сотрудница зоопарка, орнитолог Татьяна Медник. - Такие зооцентры содержали пойманных или купленных в других зоопарках животных. Наши марабу как раз из природников. Потом животные расходились по зоопаркам. Государство выделяло на этих новых животных деньги.

Точный возраст Джоконды неизвестен. Фото: Ленинградский зоопарк

Парочка марабу быстро освоилась в Ленинградском зоопарке, а уже в начале 90-х обзавелась потомством. Правда, птенцы появились на свет очень слабенькими. Перед тем, как продать их во Францию, сотрудники зоосада выхаживали их день и ночь.

- С 1995 по 1998 год я работала на инкубаторе, и слышала про потомство марабу только от коллег, - призналась Медник. - Они рассказывали, что птенцы были настоящими уродцами, рахитными, с проблемными костями. Приходилось их даже загипсовывать. При этом, скажу, что марабу не сложно выкармливать. Тогда, мне кажется, просто была неправильная технология реабилитации, не буду вдаваться в подробности.

Тем не менее благодаря стараниям сотрудников зоопарка малышей удалось поставить на лапы и отправить в один из французских зоосадов. Больше у Джоконды потомства не было, а после смерти самца она и вовсе осталась одна. Сегодня птичьи будни марабу скрашивает самка даурского журавля - они настолько сдружились, что готовы не расставаться.

- Они любят проводить время вместе, иногда мы смеемся над ними и говорим, что они напоминают двух старушонок скверного характера, так как частенько прижимают других питомцев и то и дело норовят клюнуть кого-нибудь из сотрудников, - отмечают работники зоосада. - Но на самом деле Джоконда очень добродушная, общительная птица. Да и посмотрите на ее улыбочку - разве может такое милое существо быть злым?

Старожил давно стал членом большой семьи зоопарка. Фото: Ленинградский зоопарк

Как оказалось, может. Но вовсе не из-за темперамента. Дело, скорее, в природе. Несмотря на то, что марабу - падальщики и мусорщики, они очень чистоплотны. Даже перед тем, как съесть добычу, они окунают ее в воду. И вот, как это бывает.

- Однажды мы стали свидетелями неприятной картины, когда Джоконда топила в тазу котенка, - вспоминают сотрудники. - Пушистика только-только родила дикая кошка, но место для родов оказалось неудачным. К счастью, это было раннее утро, посетителей не было, и никто кроме нас не видел эту драматическую сцену.

Точный возраст Джоконды никто не знает. В зоопарке она вот уже 36 лет, но сколько ей было в 1987 году - неизвестно. Даже если ей сейчас 37 лет, то это тоже рекорд. Считается, что в природе марабу живут не больше 25 лет, а в неволе - до 30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Ленинградского зоопарка анонсировал пополнение в зверином «штате»

Ленинградский зоопарк готовится принять длиннохвостых макак и тамаринов (подробности)

Звериное отношение: Как в Ленинградском зоопарке медведей пытались сделать вегетарианцами и не давали усыплять умирающих от боли тигров

Животных Ленинградского зоопарка кормили просрочкой (подробности)