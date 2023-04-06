Власти Петербурга опубликовали списки разрешенных площадок для уличных музыкантов

В каждом районе появится перечень площадок, где музыканты смогут играть после прохождения бюрократического квеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расчехлить гитару и дать поющей душе волю где-нибудь в центре Петербурга – мечта как и прежде сбыточная. Но если раньше городские музыканты просто занимали любимые точки и собирали вокруг случайных прохожих, то теперь все уличные выступления будут проходить процедуру согласования. Словом, не подашь властям заявку – не попоешь. Постановление с таким содержанием опубликовал Смольный.

С ВАС СПРАВКА – С НАС ПЛОЩАДКА

Конечно, петь разрешат не только в центре, где музыканты уже стали городской визитной карточкой. Всем районным администрациям поручили продумать список площадок и согласовать их с комитетами по благоустройству, имущественным отношениям, госконтролю и охране памятников. Обговоренные ведомствами точки появятся на портале «Культура Петербурга».

Места легальных музыкантов. Под красными флажками - локации, в которых нельзя включать звукоусилители и играть на ударных. Под синими - где это разрешено. Фиолетовыми обозначены точки, требующие отдельного согласования.

Заведовать согласованием выступлений будет комитет по культуре (если артист метит на Дворцовую площадь) и районные администрации. Чиновники определили три типа выступлений: тихие, умеренные и громкие. Умеренными назвали те, где используются звукоусиливающие устройства общей мощностью до 500 Вт и звучат ударные инструменты. Громкими – те, где звукоусилители помощнее и тоже звучат ударные. Под тихие попали скромные концерты без аппаратуры и барабанов.

- Заявка о согласовании «умеренных» и «громких» выступлений подается организатором <…> не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала. Заявка о согласовании «тихих» выступлений <…> не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 3 рабочих дня до начала, - говорится в постановлении.

За 3-5 дней заявки рассмотрят. Музыканту придется предъявить схему размещения сценического или технического оборудования (если такое имеется), список звукоусиливающей аппаратуры и документы с ее техническими требованиями. А еще некий документ комитета, подтверждающий соблюдение особенностей проведения концертов.

Кстати, повторно направлять пакет бумаг музыканту уже не потребуется, а вот между выступлениями на одной и той же площадке ему придется прождать месяц. А если два музыканта подали заявку на одну и ту же локацию в одинаковое время, то выиграет тот, кто отправил заявку раньше. В городские праздники музицировать тоже никому не разрешат.

А В ДЕСЯТЬ - СПАТЬ

Распоряжения районов со списком площадок пока на антикоррупционной экспертизе. Если документы пройдут проверку, то музыкантам Центрального района дадут выступать на 12 площадках. Среди них – Таврический, Овсянниковский и Екатерининский сады, Ново-Манежный сквер, сад Зимнего дворца, Малые Садовая и Конюшенная улицы, территория у Спаса-на-Крови и у Гостиного двора. В будни на всех этих локациях разрешается играть с 9:00 до 22:00, а в выходные – с 12:00 до 22:00. С одним «но»: везде, кроме Таврического сада, запрещено играть на ударных инструментах и использовать звукоусиливающую аппаратуру.

Подавать заявки музыкантам придется сильно заранее, чиновники будут рассматривать их за 3-5 рабочих дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Артистам Адмиралтейского подарят 17 площадок: Сенатскую и Исаакиевскую площади, Покровский, Никольский, Рахманиновский, Театральный скверы и другие точки. На 12 из них можно шуметь с 10:00 до 20:00, но без усилителей и барабанов. На других – с 8:00 до 22:00, причем на площадях нужно согласовывать выступления в особом порядке.

К слову, судя по документу, прошедшему бюрократические круги музыканту дадут возможность играть на одной площадке в течение 14 дней, если он «тихий», и 30 дней, если он «умеренный» или «громкий». Претендовать на несколько точек в течение одного месяца документ запрещает.

СЛОВО АРТИСТАМ

Spb.kp.ru спросил нескольких петербургских уличных артистов, что они думают о новом «квесте». Сольная исполнительница Дина Карпа выразила надежду, что музыканты смогут продолжать играть, как и прежде.

- Попытки регулирования уличных выступлений – не такая уж и новая тема. Как-то играли. Я, скорее всего, продолжу выступать в центре, по крайней мере, попытаюсь. С новым законом для заявки нужна кипа бумаг, которую бог знает как долго нужно собирать. Тяжело пока заглядывать в будущее, - отметила девушка.

Музыкальный коллектив «Украли коня», который часто устраивает концерты у Дома купцов Елисеевых, считает, что закон погубит уличную культуру Петербурга и его атмосферу. Немногие артисты захотят возиться с документами и будут рисковать, выступая до первых проблем с законом.

Сами музыканты считают, что закон погубит уличную культуру города и не будет соблюдаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Музыкантов много, разрешенных точек мало, допустимых дней еще меньше. Как играть в таких условиях? Мы, конечно, попробуем подавать заявки, но, если честно, не верится ни в должное исполнение этого закона, ни в его полное соблюдение у музыкантов. Нарушать закон и нести за этого наказание (штраф 1500-5000 рублей на граждан; 25-50 тысяч - на должностных лиц; 30-40 тысяч - на ИП; 50-200 тысяч - на юрлица, - примеч.Авт.) тоже нет никакого желания, даже когда мы с ним не согласны. Мы точно продолжим выступать на других площадках и в заведениях, - сказал коллектив.

Артисты добавили, что чиновникам и полицейским этот закон добавит больше лишней работы.