Как Фёдор Конюхов и Иван Меняйло покорили воздушный океан

Фото: ПАО «ФосАгро».

Фамилия знаменитого русского путешественника Федора Конюхова уже давно стала именем нарицательным. Стоит подумать о путешествии, сразу перед глазами образ этого мужественного человека, его прищуренные глаза, полуулыбка…

НАЗЛО РЕКОРДАМ И ХОЛОДУ

Новый рекорд Конюхов вместе с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло поставил на тепловом воздушном шаре «ФосАгро». Двум храбрецам удалось осуществить самый дальний беспосадочный перелет в мире. Пилоты преодолели расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда – его в 1994 году установил японец Мичио Канда.

Экспедиция стартовала 24 марта в 05:15 из Кировска Мурманской области. Аэростат шел на высоте от 3 до 6 км через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Спустя почти двое суток, в 03:24 26 марта пилоты приземлились на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга в Красноярском крае, на 72 градусе северной широты.

Параллельно Конюхов и Меняйло поставили еще несколько рекордов. Например, впервые в истории полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошёл над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Также еще никто и никогда не летал так долго за Полярным кругом – всю дистанцию полёт проходил в коридоре 67 – 72 градусов северной широты. Максимальная высота полета – 5 820 метров, максимальная скорость – 109 км в час.

ПАО «ФосАгро»

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ДРОЗДЯТАМИ

Зал для пресс-конференций в МИА «Россия сегодня» был полон журналистов. Все они, плюс зрители, смотревшие онлайн-трансляцию, хотели задать вопросы двум путешественникам.

Выяснилось, что свой рекордный перелет Федор Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность»(«ДРОЗД»), ключевого социального проекта компании «ФосАгро», генерального партнера экспедиции.

Сегодня отделения движения ДРОЗД открыты во всех городах присутствия ФосАгро. В каждом из них работают опытные тренеры и педагоги, которые способствуют развитию спортивного, творческого и нравственного потенциала детей. Основателем движения ДРОЗД является вице-президент Российского Союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России Андрей Григорьевич Гурьев.

Сейчас в рамках ДРОЗДа действуют 77 секций по 20 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7 200 детей. Ещё около 50 000 юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях.

В Ленинградской области проект реализуется в Волхове, в городе, где работает предприятие Группы «ФосАгро». «ДРОЗД-Волхов» открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. ДРОЗДята, а это более 700 юных волховчан, успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. В последний год перспективными юными спортсменами из Волхова всерьез заинтересовался клуб «Зенит». Начинается взаимовыгодное сотрудничество между знаменитым клубом и волховским ДРОЗДом в области женского футбола и гандбола.

ПАО «ФосАгро»

«ЛЕТЕЛИ НЕ ВДВОЕМ, А ВТРОЕМ»

Конечно, во время полета путешественникам пришлось столкнуться с многими трудностями.

-Когда летишь на воздушном шаре над землей, всегда знаешь, что в любой момент можно приземлиться, а когда над океаном холодным, то тут уже, если что-то пойдет не так, ничего не получится. Никогда не бывает полета без больших или меньших трудностей, или неисправностей. И у нас они тоже, конечно, были. Ну, мы немножко и поволновались, - рассказал Иван Меняйло.

Зато, по словам пилотов, им придавало сил северное сияние.

- Летишь и видишь: слева северное сияние, справа северное сияния… Красота! – улыбнулся Конюхов.

Но любоваться эти явлением времени почти не было. Когда пошли вторые сутки полета, и пилоты посмотрели на количество оставшихся баллонов с кислородом, то стало понятно: до рекорда они могут и не дотянуть.

- Были сложности, которые мы не предусматривали. Мы сначала шли на большой высоте, потом, мы решили, что должны спуститься, но впереди показались горы Путорана, и надо было подняться на 5000 м, а кислорода оставалось все меньше. Особенно сложной была последняя ночь – из-за сильного мороза. Помогло только то, что мы летели не вдвоем, а втроем. С нами был еще дедушка Николай Чудотворец. Он помогал нам сильно.

Фото: Валентин Жиганов.

- Фёдор Филиппович обычно иконку за пазухой носит, а тут смотрю ночью, на углу корзины появляется иконка, я тогда подумал, что все точно будет хорошо, - добавил Иван Меняйло.

А кроме Николая Чудотворца помогали путешественникам держаться и продолжать полет данное детям обещание установить рекорд.

- Конечно, помогали детки, - уверен Конюхов. -Их любовь к нам, и забота, и то, что они не спали, волновались, это очень давало сил. Если бы не обещания детям, мы бы могли приземлиться в любой момент, ведь топлива оставалось все меньше. Но потом мы с Ваней твердо решили, что деток никогда нельзя подводить.

Как рассказал Федор Конюхов, сама идея побить рекорд на дальность полета, державшийся почти 30 лет, была подсказана им мальчиком Гришей.

Теперь путешественники уже обсуждают новые экспедиции. И они не стали скрывать: у них есть огромное желание побить свой же собственный рекорд. А если желание есть, то можно не сомневаться: побьют. Местом старта новой экспедиции может снова стать Кировск. Как выяснилось в ходе пресс-конференции, Хибины отличает не только богатый запас полезных ископаемых, но и удачная роза ветров, которая позволит совершить еще один рекордный по длительности перелет.

ВАЖНО

С новой победой экипаж воздушного шара поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин:

«В суровых погодных условиях Вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека. И конечно, важно, что свой рекорд член Русского географического общества Фёдор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность».