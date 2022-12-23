Марафон несбывшихся желаний: Елена Блиновская объяснила, как отсудила 7 миллионов рублей за сорванную встречу с матерью Илона Маска

Елена Блиновская известна своим нашумевшим "Марафоном желаний" Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Елена Блиновская, известная благодаря своему "Марафону желаний", отсудила 7 миллионов рублей у бизнесмена, который пообещал ей, ни много ни мало, встречу с матерью Илона Маска. Да, у звезды были свои планы на Мей Маск - она хотела предложить ей сотрудничество, но, видимо, все же не все желания сбываются. Блогер отдала за это немаленькую сумму некому предпринимателю Максиму Кузнецову, но, увы, услуга так и не была оказана.

С этой историей Блиновская пошла в суд, чтобы вернуть деньги, и ей это удалось. Теперь бизнесмен не только должен вернуть ей полученные 7 миллионов 250 тысяч рублей, но и выплатить неустойку - 250 тысяч, возмещение убытков - 50 тысяч, и компенсацию морального вреда - 150 тысяч рублей. Итого 7,7 миллионов за несостоявшуюся встречу. Знала бы Мей Маск, во сколько обходится один с ней разговор... Впрочем, сама Елена Блиновская осталась довольная решением суда. Об этом "КП-Петербург" рассказала ее директор Марина Ростова.

Директор блогера заявила, что они довольны решением суда Фото: Иван МАКЕЕВ

- Изначально мы пытались решить конфликт путем переговоров, в досудебном порядке обращались с претензией к господину Кузнецову, однако это не принесло никаких результатов. В связи с этим мы были вынуждены обратиться в суд, - отметила в разговоре с "КП-Петербург" Ростова. - Решением суда довольны, так как мы восстановили нарушенные права и получили ровно то, что нам причитается.

По ее словам, бизнесмен даже не принимал попытки выполнить договоренности, да и доказывать обратное в суде не стал. Его представитель просил лишь перенести заседание из столицы в город, где он проживает. Впрочем, даже если решение он решит обжаловать, Блиновскую это сильно не потревожит.

- К новому процессу мы готовы, - отметила директор блогера.

Но интересно здесь даже не это, а планы Блиновской на Мей Маск. Встреча-то состоится?

- На сегодняшний день в ближайшие планы это не входит, - ответила на вопрос "КП-Петербург" Марина Ростова.

Три месяца приставы ищут Блиновскую из-за тысячи рублей ФОТО: fssp.gov.ru

Видимо, у гуру исполнения желаний пока есть другие заботы. Кстати, не помешало бы ей осуществить мечту судебных приставов, которые еще с 21 сентября пытаются взыскать с Блиновской тысячу рублей исполнительского сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Познакомиться с мамой Илона Маска за 7 млн рублей: Блогер Елена Блиновская судится с бизнесменом, который обещал ей встречу с Мэй Маск

Суд в Москве рассматривает иск Елены Блиновской на 11 млн рублей о несостоявшейся встречи с мамой Илона Маска (подробнее)

Обосновавшаяся в Дубае Елена Блиновская погрязла в убытках: куда делись миллионы главной марафонщицы страны

Марафоны желаний Елены Блиновской погрязли в убытках на 21 млн рублей (подробнее)