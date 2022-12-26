Многодетные семьи Петербурга готовятся к крайним мерам из-за отмены выплат

До 40% многодетных семей могут остаться без финансовой поддержки от города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Среди многодетных семей Петербурга разливаются тревожные шепотки: до 40% больших семей могут остаться без финансовой поддержки от города. Как решили в первом чтении депутаты Заксобрания, рассматривая поправки Смольного в социальный кодекс, выплаты многодетным стоит сократить.

По задумке парламентариев, выплаты предлагается давать уже не по факту наличия трех и более детей, а по уровню дохода. То есть помогать только тем, кто в этом действительно нуждается.

Сам депутатско-чиновничий круг разломился на два лагеря и долго пытался прийти к компромиссу по этому вопросу. Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова убеждала, что город будет уходить «от категориальной поддержки семей к адресной» по поручению президента. Изменения в региональный закон внесут вслед за федеральным, единый подход к выплатам должен вступить в силу уже с 1 января 2023 года.

- Мы сделаем все для того, чтобы если какие-то семьи «недополучили» выплаты, то мы компенсируем их иначе. Пришло время индивидуального подхода к каждой многодетной семье, - отмечала Фидрикова на заседании 21 декабря.

Депутат Александр Рассудов тогда возмутился: поддержка рублем прекратится, если семья получает в полтора раза больше прожиточного минимума? Получится ли дать детям нормальные условия для жизни и образования за условные 24 тысячи рублей? Наталия Астахова тоже удивилась предложению коллег и выразила уверенность в том, что в такое сложное время нельзя лишать помощи многодетные семьи в большом городе. Против выступил и многодетный парламентарий Константин Чебыкин – у него подрастает трое сыновей.

Тем не менее проект приняли в первом чтении с 30 голосами «за» и 15 «против». А «Комсомолка» узнала, какие настроения зреют в родительских кругах после такой новости.

Эксперт: пары часто разводятся, чтобы получить льготы одинокой матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам главы ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаила Богданова, мысль среди мам и пап одна – «это плохо».

- Родители с большой осторожностью относятся к этой инициативе. Пока ни разу из того, что предлагали наши депутаты, не шло в плюс семьям. В конечном счете, подобные инициативы превращаются в сокращение социальных гарантий. Работают только предложения президента – выплатить конкретные суммы конкретным категориям.

Под видом оптимизации, уверен Богданов, скрывается необходимость бесконечно бегать по кабинетам со справками – ведь правила подтверждения льгот и выплат изменятся. Пока родители держат ухо востро и готовы собирать подписи и строчить обращения к депутатам, если законопроект все же примут в третьем чтении.

- Люди выкрутятся, и не в таких ситуациях жили, конечно. Говорят, что будут искать заработок – а что еще делать? К сожалению, социальное государство регулярно доказывает, что оно не социальное, - подытожил Богданов.

Маму пятерых детей Юлию Шелопугину, чья семья завоевала почетный статус «Семья года – 2022», новость о депутатской идее застала врасплох. Женщина призналась «Комсомолке», что очень расстроилась и пока не знает, что делать.

- Многие многодетные сейчас это обсуждают. Как я поняла, и питание, и проездные карточки – все будет оцениваться по доходам родителей. Самое страшное, что нужно будет бегать и собирать документы для справок по питанию… Я даже не знаю, как теперь рассчитывать семейный бюджет и чем это для нас обернется. Мы выживем, конечно, но придется больше работать. Бывали времена и хуже, да и рожали не из-за пособий, но они очень помогали. Много многодетных говорят, что будут разводиться. На полном серьезе. Если мама останется одна с детьми, то доход папы не будет учитываться, и она сможет претендовать на выплату. Ведь даже если один только муж работает за 50 тысяч, то семья уже не претендует на выплаты. Даже с пятью детьми! - расстроенно поделилась Шелопугина.

В разговоре с «КП» многодетная мама попыталась прикинуть возможные расходы: за один только проезд для четверых сыновей и дочек, ежедневно посещающих кружки и спортивные секции, ожидается накладка более чем в 10 тысяч рублей в месяц. И это еще без учета повышения тарифа, которое произойдет в Петербурге в январе.

Примерно по 400 рублей в день придется отдавать на питание каждого ребенка (за полдники в садике и обеды в школе), то есть, 16 тысяч рублей за четыре недели. Пока непонятна и судьба возрастных пособий (с 3 до 8 лет и с 8 до 16 лет), благодаря которым Шелопугины получали порядка 14 тысяч рублей. Их семья тратила на сезонную одежду, подготовку к школе, репетиторов, экипировку для дочери-спортсменки. Но пособия сольются в одно универсальное, и его принцип работы родителям пока не ясен.

- На проезд очень много денег уходит. А питание… Ну будем с собой давать в ланч-боксах котлетки и бутерброды, чтобы не платить за обеды. И одежду можно передавать друг другу. Выкрутимся как-нибудь, не будем унывать, - бодрится мама.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ:

- Считаю, что многодетные семьи нужно поддерживать, и более того наращивать поддержку, такие семьи - основа повышения рождаемости. Для них необходимо сохранить все выплаты на детей. Особенно в нынешних условиях, когда падают доходы, будущее неопределенно, а некоторые отцы были мобилизованы или ушли добровольцами. Многодетные семьи – одна из немногих групп населения, которая способна еще рожать детей и брать на воспитание приемных. В условиях демографического кризиса, который мы сейчас переживаем, это ценно, но четвертый или пятый ребенок в этих семьях могут просто не родиться. Уровень тревожности сейчас высокий, а для рождения детей нужна психологическая стабильность. Семьям необходимо быть уверенными в том, что государство их не бросит, а поддержка будет устойчивой.

Сложно сказать, как люди себя поведут. Могут пойти и на уловки с разводами. Пары действительно часто разводятся, чтобы получить льготы одинокой матери, потому что государство хорошо помогает одиноким. Каждый ребенок – это большая работа. Поэтому если инициативу примут, она безусловно отразится на рождаемости.