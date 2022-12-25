«Был пьян и ничего не помнил»: Водитель каршеринга сбил прохожего и ездил с его трупом на крыше по Петербургу

В Петербурге заметили разбитый каршеринг с трупом пешехода на крыше. Фото: "Дорожный инспектор"

Дикое ДТП, больше характерное для криминальных видеоигр вроде GTA, произошло в Петербурге. Поздней ночью в субботу, 24 декабря, по Василеостровскому району катался разбитый каршеринг… с трупом на крыше. Водитель около пяти минут колесил по дороге, пока не остановился на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы. Автомобиль с мертвым пассажиром заметили прохожие и вызвали полицию. Сотрудники ГИБДД восстановили картину событий.

Тело сбитого мужчины зацепилось за крышу. Водителя это не смутило, и он продолжил движение. Фото: "Дорожный инспектор"

- 32-летнего водителя задержали в квартире по месту жительства на улице Челюскина. Предварительно, он сбил пешехода и через какое-то время остановился и скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении горе-водителя возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии. Жертвой ДТП стал 39-летний пешеход. Жуткие фотографии с места происшествия опубликовал «Дорожный инспектор» со ссылкой на собственные источники в ГИБДД.

Водитель каршеринга вскоре бросил машину и скрылся с места ДТП, но полиция нашла его квартиру. Фото: "Дорожный инспектор"

- За рулем каршеринга был сильно пьяный инженер-конструктор. Он сбил пешехода, которого от удара подбросило на крышу машины и зацепило за элементы кузова. Возили труп долго, от улицы Кораблестроителей через Морской порт. Сам водитель слабо помнил последние несколько часов своей ночной жизни, - пишет «Дорожный инспектор».

К слову, в кармане погибшего в ДТП мужчины нашли пакет с наркотиками. Сейчас полицейские выясняют, принадлежали ли эти вещества жертве аварии или ему их подкинули.

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