Умный дом, инновации и возможность жить "здесь и сейчас": в Петербурге в продажу вышел ЖК "Аквилон All in 3.0"

Фото: Рендер «Аквилон All in 3.0». пресс-служба Группы Аквилон.

ЖК комфорт-класса "Аквилон All in 3.0" возводится в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Жители ценят это место за близость к дворцово-парковым ансамблям Пушкина, развязке с кольцевой, аэропорту и центру Петербурга, до которого на автомобиле можно доехать минут за 30-40. Рассказываем, чем еще примечателен новый жилой комплекс и почему его стоит рассмотреть, если в ближайшее время вы планируете переезд.

ЖИЗНЬ ПО ПРИНЦИПУ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

ЖК "Аквилон All in 3.0" станет третьей очередью уже введенного жилого комплекса All Inclusive и расположится в 800 метрах от него, на Школьной улице. Комплекс строится в районе с развитой транспортной, социальной и коммерческой инфраструктурой. До ближайшей станции метро «Купчино» - 15 минут на общественном транспорте. То же время займет дорога до международного аэропорта Пулково. Оба проекта объединяет концепция "все включено", которая предусматривает несколько важных моментов. Во-первых, общее пространство дома и территория комплекса продуманы так, что жители смогут найти все необходимое для комфортной жизни и отдыха, не выходя за пределы квартала. На территории закрытых дворов есть зоны отдыха для детей и взрослых, детские площадки, появится много зелени. В жилом комплексе будет расположен Детский клуб Akvilon Kids. Во-вторых, в комплексе можно купить квартиру с чистовой отделкой или отделкой White Box и сертификатами на покупку мебели и бытовой техники. То есть заселиться в новое жилье можно практически сразу же после получения ключей.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Жизнь современного человека наполнена бесконечными потоками информации и дел. В попытках все узнать и успеть мы вынуждены делать несколько дел одновременно. Само собой, в этом потоке мы забываем о некоторых повседневных делах. Например, вовремя передать показания счетчиков, Группа Аквилон внедряет в проекты собственную цифровую разработку – умную систему inHOME. Она позволяет взаимодействовать со всеми цифровыми устройствами и сервисами внутри не только квартиры, но и целого дома. В функционал системы, например, входит IP-домофония, дистанционное управление калиткой и шлагбаумом, автоматический сбор показаний "умными" счетчиками и возможность мониторинга потребления ресурсов, синхронизация с датчиками дыма и открывания двери, защита от протечек, управление инженерными системами и пр. Все функции доступны в мобильном приложении inHOME. "Умный дом" помогает хозяину не думать о мелочах.

Жители смогут найти все необходимое для комфортной жизни и отдыха, не выходя за пределы квартала. Фото: Рендер «Аквилон All in 3.0». пресс-служба Группы Аквилон.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ В БЫТУ

Жилой комплекс «Аквилон All in 3.0» построят в соответствии с концепцией Э4 от Группы Аквилон. Она базируется на четырех основных принципах: энергоэффективности, эргономичности, экологичности и экономии средств жителей. Отличительная особенность проектов — энергосберегающая технология Termo-S - собственная разработка девелопера. Это нестандартное использование наиболее эффективных утеплительных материалов. Так, для утепления стен используется максимально энергоэффективный утеплитель, толщина которого увеличена до 180 мм при стандарте в 100–130 мм. Такое наращивание утеплительного слоя не скрадывает полезные метры жилого помещения, позволяя сохранять в квартирах тепло даже при самых низких внешних температурах. Данная технология предусматривает также дополнительное утепление кровли и использование окон с улучшенными двухкамерными стеклопакетами с селективным покрытием и аргоновым заполнением. Улучшенное утепление домов позволяет снизить теплопотери на 50%, благодаря этому экономия на оплате за теплоснабжение достигает 40%.

РАЗУМНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

В ЖК Аквилон All in 3.0 жильцам доступен широкий выбор планировочных решений от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Все планировки функциональны - нет слишком длинных коридоров, тупиков и темных углов. В квартирах предусмотрены места для встроенных систем хранения, а также балконы или лоджии. В комплексе можно найти планировку, которая подстроится под любой сценарий - в каждой квартире предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения.

Новый комплекс построен с использованием передовых технологий, которые делают жизнь новоселов комфортной. Фото: Рендер «Аквилон All in 3.0». пресс-служба Группы Аквилон.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Стартовые цены на квартиры в ЖК "Аквилон All in 3.0" начинаются от 3,9 млн рублей. При этом застройщик предлагает разные возможности сэкономить. Например, семейные покупатели при покупке квартиры в Аквилон All in 3.0 получают скидку, равную 15% от суммы материнского капитала. Дополнительная скидка до 125 000 рублей предоставляется для IT-специалистов и применяется при использовании специальной ипотеки для данной группы клиентов. Клиентам, у которых нет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области, также предлагается скидка до 125 000 рублей на покупку квартиры. На дисконт могут рассчитывать и те покупатели, кто совершает в Группе Аквилон повторную покупку.

