Змеи начали выходить из спячки в Петербурге и Ленинградской области

Петербуржцев предупредили о выходе змей из спячки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали просыпаться змеи. Всю зиму пресмыкающиеся спали в своих норах, но с наступлением плюсовой температуры и солнечной погоды они начали выходить из спячки и выбираться из своих убежищ. Об этом 7 апреля 2023 года предупредили в региональном Росприроднадзоре.

- Первые пресмыкающиеся появляются после зимовки в марте, но со снегопадами и низкими температурами, которые наблюдались в третьей декаде марта в Петербурге и Ленинградской области, встречи с пресмыкающимися были маловероятны. А приход тепла способствует началу активности многих видов животных, среди которых и змеи, - пояснили в ведомстве.

Все змеи имеют очаговое распространение. Это значит, что во время пробуждения их можно встретить сразу несколько в одном месте. Пока что пресмыкающиеся еще малоактивны, но ближе к маю активность возрастет, а пик придется на сентябрь.

Напомним, что к змее лучше всего не приближаться и сохранять дистанцию не менее двух метров и не делать резких движений. В Петербурге и Ленобласти можно встретить как безопасного ужа, так и ядовитую гадюку. Причем весной ее яд наиболее токсичен. В случае укуса необходимо сразу же обратиться к врачу.

Добавим, что гадюка занесена в Красную книгу, поэтому за ее убийство грозит административная и уголовная ответственность.