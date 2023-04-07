«Здесь гостили от Ленина до Шаляпина»: Уникальную квартиру Максима Горького выставили на торги в Петербурге за 75 млн рублей

Уникальную квартиру Максима Горького в Петербурге продают за 75 млн рублей / Фото: Литфонд

В Санкт-Петербурге продадут с молотка уникальную квартиру писателя Максима Горького. Роскошнейшие шестикомнатные аппартаменты, расположенные в доме 23, литера А, по Кронверскому проспекту, мало того, что известны своим знаменитым бывшим хозяином. Некогда здесь гостила вся знать общественной, культурной и политической жизни Северной столицы и всей страны. Торги пройдут 15 апреля 2023 года в аукционном доме "Литфонд".

- 15 апреля состоится аукцион уникальной мемориальной 6-комнатной квартиры писателя Максима Горького в роскошном доходном доме жены сенатора, члена Госсовета, тайного советника Л.В. Барсова, созданном в стиле "северного модерна", - рассказали в "Литфонде".

В квартире сохранился камин / Фото: Литфонд

Здесь гостили самые знаменитые люди: Ленин, Шаляпин, Маяковский, Бунин / Фото: Литфонд

Знаменитостей, которые бывали в этой квартире, можно перечислять бесконечно. Здесь гостили Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Николай Рерих, Иван Бунин, Корней Чуковский и многие другие.

Сама квартира в 211 квадратных метров находится в идеальном состоянии. В одной из гостиных площадью в 60 квадратных метров сохранился камин. Стоит отметить, что гостиных в квартире две, три спальни, три санузла, а также парадный и черный входы. Часть окон выходят в тихий двор, а четыре огромных окна смотрят на проспект с видом на Петропавловскую крепость. Под окнами находится парк.

В квартире есть гардеробная / Фото: Литфонд

И несколько спален / Фото: Литфонд

Обставлена квартира мебелью, которая соединяет в себе отголоски модерна и современного дизайна. Начальная цена на аукционе - 75 миллионов рублей.