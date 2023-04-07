Пьедестал победителей отборочного этапа чемпионата «CASE–IN» заняли команды СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Эта неделя для Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна была ознаменована отборочными Международными соревнованиями инженерного чемпионата «CASE–IN», который впервые проходил по новому направлению «Теплоэнергетика» при поддержке ООО «Газпром энергохолдинг».

Площадкой проведения соревнования, входящего в перечень флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия—страна возможностей», выступила Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД. Пьедестал победителей по итогу финальных соревнований заняли команды вуза, принимающего чемпионат. В этом сезоне конкуренцию им смогли составить только участники из САФУ, но первые три места остались за теплоэнергетиками петербургского вуза.

Командам предлагалось найти эффективный метод определения дефектных участков тепломеханического оборудования, который мог бы снизить экономические потери. Решением команды-победителя из СПбГУПТД основывалось на синергии традиционных и новых технологий, которые по мнению студентов, не только сократят время планового ремонта, но и существенно сэкономят финансы.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Предложенная нами технология заключается в трехфазной методике выявления дефектов во время планового останова котла-утилизатора. Мы предложили архивировать температурные показания о состоянии металла поверхностей труб в промежутке от предупредительного сигнала повышения температуры до защитного отключения оборудования, а также производить осмотр оборудования в местах повышенной температуры с применением высокочастотногоакустического дефектоскопа. Так мы сможем сократить количество лишних срезов стен металла труб на проверку их прочности в лабораториях до 20%, и при обратном монтаже уменьшить вероятность появления новых некачественных сварных соединений. Экономия времени позволит на 5-8 дней быстрее включить парогазовую установку, тем самым станция не будет терять лишних денег из-за длительного простоя оборудования», - рассказала лидер команды победителя, студентка Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Полина Гаврилина.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Команда – победитель получила путевку в полуфинал, где ребята продемонстрируют свое мастерство в соревновании с молодежными инженерными командами из других российских университетов. Чемпионы войдут в управленческий кадровый резерв крупных российских компаний и получат новые карьерные возможности. Также триумфаторов ждет участие в отраслевых молодежных образовательных форумах.

«Газпром энергохолдинг» рассматривает чемпионат как площадку для развития профессиональных качеств отраслевой молодежи, которая сможет войти в ее кадровый резерв и внести свежие идеи в производственные процессы», - отметил в своем обращении к участникам ведущий специалист Центра инноваций «Газпром энергохолдинг» Дмитрий Гаврилов.