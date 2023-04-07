Опубликован график разводки мостов в Петербурге на 2023 год

Утвержден график разводки мостов в Петербурге на 2023 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге окончательно утвержден и опубликован график разводки мостов на 2023 год. Сезон навигации по Неве и ее рукавам начинается с 10 апреля и продлится до 15 ноября. Традиционно, главная достопримечательность белых ночей - Дворцовый мост, будет поднимать свои крылья раньше всех, чтобы туристические кораблики и катера успели показать своим пассажирам волшебство разводных мостов и уйти из акватории до того, как начнут идти грузовые суда.

- По сравнению с графиком прошлого года, время разводки мостов не изменилось, - сообщили в "Мостотресте".

Напомним, что каждую ночь в Петербурге будут разводить девять мостов. Дважды за ночь будут разводить четыре моста: Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков. Это значит, что из центра можно будет уехать во временную сводку. Но время ограничено.

Остальные мосты: Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий и Биржевой будут разводить один раз до самого утра. Проехать по ним не получится.

Сохраните в телефон график разводки мостов, чтобы не прозевать разводку Фото: Комсомольская правда

Что касается мостов через Большую Невку, то у них навигация будет длиться с 20 апреля по 15 ноября. По традиции развод Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов проводится с 1:30 до 4:30 часов только по предварительной заявки. Это значит, что каждую ночь свои крылья они не будут поднимать. Следить за информацией о разводке можно на сайте "Мостотреста".

Напомним, что в Петербурге не разводят мосты в дни официальных государственных праздников. Так, разводки не будет на майские праздники, в День города, а также День России.