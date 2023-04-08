Сумма взноса за капремонт в Ленобласти подбирается к тарифам Петербурга

Минимальный взнос составит 11,88 рубля за жилой квадратный метр. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 2024 года жителям Ленобласти придется чуть больше раскошеливаться на капитальный ремонт. Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которое повышает размер минимального взноса с 10,9 рубля до 11,88 рубля за квадратный метр. Разница – почти в девять процентов.

Новая сумма приблизит областные тарифы к петербургским: в городе отдают от 11,9 рубля до 12,99 рубля в зависимости от типа дома, года его постройки и наличия лифта. Сумма взноса вырастет, несмотря на объявленную Минстроем заморозку тарифов по коммунальным услугам до июля 2024 года. Все потому, что капремонт попросту не относится к таким услугам.

- Повышение необходимо для поддержания краткосрочной программы капитального ремонта, рассчитанной до 2025 года, - объяснили «Комсомолке» в областном комитете по вопросам ЖКХ. – А стоимость ежемесячного взноса на капремонт многоквартирного жилищного фонда повышается ежегодно во всех регионах.

К слову, по подсчетам Минстроя, тариф на капремонт в Ленобласти должен составлять аж 41 рубль за жилой «квадрат». Но областная администрация не дает тарифу разгуляться до экономически обоснованных цифр.

В 2023 году Фонд капремонта Ленобласти планирует провести больше 1000 видов работ в 253 домах. В 57 домах проведут комплексный ремонт. Адреса программы уже прописаны в краткосрочном плане ее реализации.

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