Не давал списывать, специально картавил и прочел исповедь: Гоша Куценко разыграл спектакль на «Тотальном диктанте» в Петербурге

В аудитории не было мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Петербурге «Тотальный диктант» прошел в 12 раз. Автор текста Василий Авченко посвятил свой текст географу Владимиру Арсеньеву, который перебрался из Северной столицы на Крайний Север, чтобы изучать природу Дальнего Востока.

Одновременно с петербуржцами текст «Экология по Арсеньеву» писали 27 стран и 52 региона России. Любителей русской словесности из Петербурга разместили на 160 площадках. «Тотальный диктант» в нашем городе написали около 10 000 человек.

Участники признавались, что ночью перед диктантом повторяли правила русского языка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»

На многих площадках Петербурга выступали звездные чтецы: доктор Сергей Бубновский, ученый Татьяна Черниговская, актер Андрей Ургант и многие другие. Места на площадки к звездным чтецам расхватали еще задолго проведения мероприятия.

Одним из «диктаторов» встречи стал Гоша Куценко. Именно к звезде российского кино и попала редакция spb.kp.ru. Для многих участников новость о том, что актер и телеведущий будет проводить диктант стала сюрпризом:

– Я выбирала место, где буду писать диктант, еще до того, как организаторы рассказали о Гоше Куценко. Приятный сюрприз! – призналась spb.kp.ru Надежда, которая приняла участие в «Тотальном диктанте» вместе с сыном.

Гоша Куценко рассказал, как сам избавлялся от украинского говора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Участники признавались, что ночью перед диктантом повторяли правила русского языка.

– Я, например, вчера открыла учебник своего ребенка и повторяла каждую главу. Вспоминала и орфографию, и пунктуацию, даже словарные слова повторила, – поделилась участница диктанта Елена.

Пришедшие на мероприятие чувствовали себя, как школьник во время контрольного диктанта: самые суетливые ученики постоянно переспрашивали и уточняли, как правильно заполнять бланк и что делать, если вдруг закончится лист или перестанет писать ручка.

– Какую оценку получили в прошлом году? – спрашиваем смущенную участницу диктанта Ольгу.

– А можно я не буду говорить, - стесняется в ответ она. – Мы же приходим на диктант не за оценкой, а за эмоциями, атмосферой. Хочется проверить свою грамотность.

Перед началом чтения текста Гоша Куценко объявил, что сначала прочитает предложения «с человеческой скоростью», потом «со скоростью черепахи», чтобы все присутствующие успели записать диктант, а проверка написанного будет «как бог пошлет».

Актер читал текст в привычной непринужденной манере. Организаторы признались, что Куценко приболел и неважно себя чувствует, но несмотря на это звезда мероприятия много шутил, иногда сбивался, подсказывал участникам правописание сложных выражений. Из зала любители русской словесности тоже не стеснялись просить помощи:

– Открываются кавычки, здесь начинается прямая речь, – подсказывал актер. – Кстати, предложениями ранее тоже была прямая речь. Все заметили?

Имя чтеца до последнего держали в тайне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– А мы можем вернуться к тому самому предложению, где была прямая речь? – в шутку выкрикнули в ответ люди из зала.

Скорость прочтения текста актер подбирал, ориентируясь на сидящих перед ним девушек. Куценко не скрывал волнения и признался участникам диктанта:

– Не могу поверить, что я стал одним из дикторов акции! Поступая в школу-студию МХАТ я не выговаривал букву «р», а еще долго не мог избавиться от украинского говора.

Гоша Куценко прямо во время диктанта устроил маленький спектакль и прочел стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана», с которым выступал в театральный ВУЗ, нарочито картавя.

– Я сделал все, что мог! – закончил Куценко чтение текста о геологе-исследователе.

«ДИКТАНТ – ЭТО МАССАЖ ДУШИ И МОЗГА»

– Когда читал текст, я забыл сказать о том, что после определенного предложения нужна красная строка. Каюсь и раскаиваюсь! Я попросил организаторов отметить, что это была моя ошибка при диктовке, а не неграмотность участников диктанта. Мне очень неловко! – по горячим следам признался нам Гоша Куценко.

– Почему вы приняли решение выступить диктором «Тотального диктанта»?

– На актеров возложена миссия сохранения и созидания русского языка. Сегодня я многое узнал. В Петербурге я увидел современных людей, которые отложили свои дела и начали наслаждаться диктантом. Диктант – это массаж души и мозга: когда ты пишешь, никогда не знаешь, чем закончишь. Создание текста – это не спуск с горы, а наслаждение спуском. В эту секунду ты имеешь возможность творить. Например, Александр Пушкин писал медленно и каллиграфично, выводя каждое слово, а во время пауз вдохновения рисовал портреты.

В этом году в Петербурге «Тотальный диктант» прошел в 12 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– А вы читали текст по актерской системе Станиславского или также, как вам когда-то читали диктанты в школе?

– Я читал, как мне когда-то читали в школе. Долго не мог поймать темп чтения, поэтому ориентировался на девушек, которые сидели передо мной. Они были моими флагманами. Сегодня я играл роль учителя литературы!

Послушать Гошу Куценко пришли более 80 человек – остальные не вместились. Для желающий пробраться к актеру и не успевших зарегистрироваться на диктант организаторы приготовили дополнительные места.

Добавим, что узнать свою оценку влюбленные в русский язык петербуржцы смогут на следующей неделе. Для этого, создавая учетную запись на сайте totaldict.ru, нужно указать фамилию и имя (либо псевдоним) и кодовое слово, которые были указаны при заполнении бланка участника «Тотального диктанта».

СКАЗАНО

Василий Авченко, автор текста «Тотального диктанта» 2023 года

Арсеньев меня интересует с детства, и буду продолжать изучать его труды. Если получится - напишу о нём книгу. Владимир Арсеньев родился в Петербурге и перебрался на Дальний Восток. Ему разрешили заниматься "вольной охотой", бродить по тайге с отрядом солдат – совпали интересы человека и государства. Переезд Арсеньева в далёкую глухую провинцию оказался счастливым.