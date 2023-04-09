Актриса озвучивания Елена Шульман погибла в жутком ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

В страшном ДТП погибла известная актриса дубляжа из Петербурга Елена Шульман. Об этом сообщают многочисленные коллеги артистки в своих соцсетях. 10 апреля Елене должно было исполниться 54 года. Обстоятельства ее гибели уточняются. Официальной информации от МВД пока не поступало.

Умерла актриса дубляжа Елена Шульман

- По предварительным данным, Елену сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло, - пишет студия озвучания Red Head Sound, чей руководитель Дмитрий Череватенко не раз брал интервью у Шульман.

Елена Шульман погибла в ДТП

Елена больше 15 лет занималась дубляжом зарубежных фильмов и сериалов. У нее театральное образование. В Петербурге Шульман активно работала со студиями «Нева-фильм» и «Ленфильм». Она озвучила сотни ролей. Среди самых запоминающихся – Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке» и Мэри Морстен из сериала «Шерлок». Кроме этого Шульман дублировала таких известных актрис как Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. В мультфильме «Лунтик» Елена отвечала сразу за нескольких героев – кузнечика Кузю, пчелу Бабу Капу и Светлячка.