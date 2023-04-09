Город Чудово в Новгородской области затопило из-за реки Волхов

Город Чудово в Великом Новгороде превратился в Венецию. Фото: vk.com/grigoryev2580

Город Чудово в Новгородской области временно превратился в Венецию. 47 дачных участков оказались частично под водой из-за разгулявшейся реки Волхов. Самый удобный способ перемещения на месте уже не в сапогах, а на резиновой лодке. Речь о территории города возле станции «Волхов Мост». Фотографии с места предоставил для spb.kp.ru фотограф Михаил Григорьев. Любопытно, что изначально пользователи Сети приняли Чудово за город Волхов в Ленобласти. Властям 47 региона даже пришлось опровергать эту информацию.

Подтопило 47 дачных участков. Фото: vk.com/grigoryev2580

В администрации Чудово уже успели уточнить, что здоровью местных жителей ничто не угрожает. Виной всему половодье реки Волхов. Скоро ситуация стабилизируется.

- Постоянно проживающих людей в зоне подтопления нет. Спасатели МЧС сейчас тесно взаимодействуют с Волховской гидроэлектростанцией по вопросу сброса воды на плотине, - рассказали в пресс-службе администрации Чудово.

Людей на подтопленной территории нет, уверяют власти. Фото: vk.com/grigoryev2580

В случая возникновения угрозы жизни из-за подтопления просят звонить в единую службу спасения со стационарного телефона – «01», а с мобильного на единый номер «112». Власти Новгородской области обещают, что будут ежедневно контролировать ситуацию с превращением Чудово в Венецию.