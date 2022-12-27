Скидки на паркинг и метры в подарок: Рассказываем о новогодних акциях на квартиры в Петербурге

До конца декабря можно приобрести жилье на очень выгодных условиях. Фото: freepik.com.

Новогодняя пора - это не только время для украшения старой квартиры, но и для покупки новой! В декабре уходящего года Дед Мороз приготовил немало акций и выгодных предложений по приобретению жилья в Северной столице. «Комсомолка» провела небольшое исследование в социальных сетях и спросила пользователей, что они знают о новогодних скидках на квартиры. Оказалось, что многие о них не слышали. Мы подготовили небольшой ликбез по главным акциям, которые предлагают застройщики Петербурга в уходящем году.

Экономия онлайн

В последнее время с ростом цифровизации в мире появляется новый тренд - подписание договоров на покупку квартиры в электронном формате. Это существенно ускоряет документооборот и экономит время, которое обычно приходится тратить на личные встречи и подписи вручную. Законодательство и технологии уже давно позволяют оптимизировать утомительную бюрократию. Причем это абсолютно безопасно.

В 2022 году некоторые застройщики предлагают скидки на квадратные метры при покупке квартиры с использованием электронной формы подписания и регистрации договора. Так можно сохранить и время, и деньги.

Место под железного коня

Каждый автолюбитель понимает, как важно иметь парковочное место рядом с домом. Найти, где припарковаться вечером после работы - та еще задачка. А в некоторых ЖК внутренний двор и вовсе закрыт! На помощь в таких случаях приходит личное машино-место, которое можно купить вместе с квартирой. Оно расположено в паре минут от дома, его никто не займет, а еще это безопасно. Чтобы заполучить самую удобную ячейку под железного коня, стоит задуматься о ее покупке заранее. Зимой многие петербургские строительные компании предлагают скидку на парковочное место при покупке квартиры. В некоторых случаях машино-место можно и вовсе получить в подарок!

Аутлет готовых квартир

Под конец года хочется завершить все важные дела. А если вы задумывались приобрести недвижимость, сейчас удачное время, чтобы сэкономить. Обратите внимание на квартиры в уже сданных новостройках - их можно приобрести со скидкой до 10%. А если цена на приглянувшуюся жилплощадь кусается, проверьте предложения в том же ЖК, но на другом этаже и с иной планировкой.

Фото: freepik.com.

Отделка в подарок

Покупка квартиры без отделки - это месяцы ремонта и дополнительные траты на услуги хороших мастеров. Другое дело, если жилье приобретается с готовой отделкой под ключ. Тогда остается лишь привезти нужную мебель и спокойно жить.

До конца 2022 года в некоторых ЖК действует выгодное предложение - отделка в подарок при покупке квартиры. Это позволит встретить Новый год уже в новом жилье.

Беспроцентная рассрочка на квартиры в строящихся домах

Не получилось до конца года накопить необходимую сумму на квартиру? Этой зимой в Петербурге можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой и выплачивать комфортными для бюджета семьи частями. Размер первого взноса варьируется от 20 до 30% и зависит от срока сдачи объекта.

Бесплатный метр или целый балкон

Эксперты рынка недвижимости говорят о скором повышении стоимости квадратного метра в Петербурге. Сейчас отличная возможность приобрести недвижимость по старой цене и получить метры или балкон в подарок. Такую акцию проводят некоторые петербургские застройщики.

КСТАТИ

Крупнейший строительный холдинг Северо-Запада «Группа ЛСР» предлагает различные скидки – от балкона в подарок до существенной скидки на готовые квартиры. Многие предложения заканчиваются уже в декабре 2022 года.