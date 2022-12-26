Сколько зарабатывают на любовном шоу украинская беженка и британец, которого она увела из семьи

Тони и София снова вместе Фото: СОЦСЕТИ

История их любви могла бы лечь в основу бразильского сериала. Она – беженка из Украины, которая решила покорять Европу. Он - английский «принц», приютивший несчастную. Встретились, влюбились – и понеслось! Их бурному роману не помешало даже семейное положение Тони Гарнетта. Оставив жену Лорну и двоих детей, мужчина сбежал из дома с Софией.

«НАШ ПЛАН, ЧТОБЫ О НАС ПИСАЛИ»

Новая версия «Санта-Барбары» быстро захватила внимание британцев. В следующих сериях Тони и София начали… судиться с брошенной Лорной в надежде отобрать у нее часть имущества. Позже непредсказуемые возлюбленные и вовсе поселили в своем доме еще двух беженцев из Украины.

Все это происходило под вспышки фотоаппаратов и объективы телекамер. Западные СМИ ловили каждый вздох пары и задавались вопросом - «А что еще способны вытворить эти двое?».

Тони и София зарабатывают на своих интервью Фото: СОЦСЕТИ

Но тут украино-британский сериал неожиданно оборвался. Не сказать, что на самом интересном, но финал выдался печальным. Тони выгнал беженку из дома, заявив, что у нее проблемы с алкоголем и... психикой. София якобы кромсала ножом стены, чем сильно его напугала. В итоге беженку упекли в изолятор на двое суток, после чего, по решению Тони, ненаглядная вернулась на Украину. Думаете, на этом все?

- Сейчас пишут, что я осталась на Украине ни с чем, без работы и без Тони. Пусть пишут. В этом и есть наш план. Мы больше не собираемся освещать наши отношения. Пока что. Одни проблемы от этого. Но мы уже с ним снова вместе, - неожиданно объявила София «Комсомолке». И не соврала.

Тони действительно приехал за Софией на Украину и забрал ее из Львова. Правда, другое свое обещание – больше не общаться со СМИ – пара не сдержала. Британец дал пронзительное интервью западным таблоидам о том, как на Украине опасно, пожаловавшись на перебои со светом в западных городах Незалежной.

- София очень привлекательная женщина, с ней всегда есть, о чем поговорить. Я хочу узнать ее лучше, - признался британец. - Я скучал по ней, мой гнев из-за ее пьянства утих. Она пообещала мне, что никогда больше не прикоснется к алкоголю. Раньше же она выпивала до десяти банок крепкого пива в день. А у меня не было работы, при этом я приютил еще двух украинских беженцев, чтобы помочь им. К счастью, сейчас местные власти нашли им жилье. Но я гол, мне нужно устроиться на работу и заработать немного денег.

София заявила, что хочет выйти замуж за Тони Фото: СОЦСЕТИ

«ШОУ – ЭТО В ДУХЕ СОФИИ»

Пара снова вернулась на обложки британских таблоидов. Но теперь многие, кто следил за их отношениями, заподозрили, что все их перипетии – ни что иное как обычное ток-шоу, на котором Тони и София просто зарабатывают деньги. Скандалы, расставания, возвращение на Украину и воссоединение приносит им немалые деньги. Только за одно интервью пара, как стало известно «Комсомолке», берет 1-2 тысяч фунтов стерлингов (от 87 до 170 тысяч рублей)! А за эксклюзив о том, что они снова вместе могут просить и двойной гонорар – почти 350 тысяч рублей.

- Явно все это было легкой схемой заработка! Продолжайте продавать истории, - смеются в комментариях британцы. – Они становятся как Меган и Гарри (британский принц и его жена, – прим.ред).

К слову, сама София в общении с «Комсомолкой» и не скрывала, что с Тони они живут лишь на продажах своих интервью. Да и ее некоторые родственники тоже уверены, что все это, возможно, часть шоу.

Сам Тони ранее утверждал, что выбросил Софию из головы Фото: СОЦСЕТИ

- Они снова вместе! Я не исключаю такого, что все это было шоу. Это было бы вполне в духе Софии, - признался «Комсомолке» один из ее родственников.

Правда, с каждым разом удивить публику паре становится все сложнее. Поэтому многие в Сети интересуются, какой теперь ждать развязки этого сериала? Сама же София уверяет британцев, что между ними действительно любовь.

- Я хотела бы выйти за Тони замуж, когда мы сможем, - заверила англичан девушка. - Я действительно скучала по нему. Я хочу иметь от него детей. Надеюсь, что мы с Тони сможем остаться вместе навсегда.

И последнее. София также намекнула на то, чем все может обернуться на этот раз. По словам беженки, ей стал оказывать знаки внимания британский миллионер. Но пока она ему не отвечает взаимностью. Продолжение следует…