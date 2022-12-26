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Общество26 декабря 2022 12:46

Дед Мороз и Снегурочка пили шампанское под водой: Дайверы нарядили новогоднюю елку в самом глубоком бассейне страны

Петербургские дайверы отметили праздник на глубине 10 метров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские дайверы нарядили новогоднюю елку в самом глубоком бассейне страны

Петербургские дайверы нарядили новогоднюю елку в самом глубоком бассейне страны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник к нам не только приходит, но и приплывает. Петербургские дайверы отметили приближение Нового 2023 года очень необычным способом - установили елку в самом глубоком бассейне России "А30" во Всеволожске. Стоит отметить, что символ будущего года как раз Водяной Кролик, поэтому, где же еще, как не под водой, встречать праздник. Подводная Новогодняя елка прошла 25 декабря. "Комсомолка" побывала на этом мероприятии и показывает вам, как это было.

Дайверы нарядили елку на глубине 10 метров

Дайверы нарядили елку на глубине 10 метров

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Весело, весело встретим Новый год" - обычно поют все, водя хоровод вокруг новогодней елки. Но только не дайверы. 17 любителей подводных приключений, одетых по праздничному, кружили вокруг елки на глубине 10 метров. Однако петь под водой затруднительно. Зато, как оказалось, пить подводное шампанское и есть мандарины - вполне реально. Дед Мороз лихо открыл бутылку специального игристого и сделал несколько праздничных глотков. А Снегурочка угостила всех мандаринами.

Дед Мороз и Снегурочка выпили шампанского под водой и водили хороводы

Дед Мороз и Снегурочка выпили шампанского под водой и водили хороводы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2023 год - как раз год Водяного Кролика

2023 год - как раз год Водяного Кролика

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После участники новогодней елки устроили танцы, поиграли в конкурсы и подарили друг другу подарки.

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