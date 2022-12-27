Московский район стал рекордсменом по числу смертельных ДТП в Петербурге за 2022 год

ГИБДД Петербурга подвела итоги 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аварийность в Петербурге идет на спад. По крайней мере, так утверждают в пресс-службе городского управления МВД. Как рассказали «КП в Петербурге» полицейские, за 11 месяцев 2022 года в Северной столице произошло 106 304 ДТП. Это на 7,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП СТАЛО МЕНЬШЕ

Сократилось и число аварий с пострадавшими. Таких ДТП было 3930, что на 16 процентов меньше, чем в 2021 году. Точных данных по количеству погибших пока нет, их подсчитают в конце января 2023 года. Однако уже понятно, что смертельных аварий стало примерно на треть меньше.

- Наибольшее число погибших в ДТП зафиксировали в Московском районе - 17 смертей, в Центральном - 10 и в Кронштадтском - 7. Наименьшее количество погибших в авариях было в Адмиралтейском и Колпинском районах - 1 и 2 соответственно. При этом в Петроградском районе не зафиксировали ни одного случая гибели участников дорожного движения, - рассказали «КП в Петербурге» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ВОДИТЕЛИ НАРУШАЮТ В 200 РАЗ ЧАЩЕ ПЕШЕХОДОВ

В 2022 году в Петербурге было полно нарушений ПДД. Водителей ловили с поличным аж 9 миллионов раз. А вот пешеходы нарушили ПДД всего лишь 45 тысяч раз. Обычно водители пренебрегали правилами проезда перекрестков и пешеходных переходов. Есть и те, кто значительно превышал скоростной режим. Ловить гонщиков стало проще с помощью систем фото- и видеофиксации нарушений.

- Чаще всего нарушителей ПДД наказывали административными штрафами. Около 7 тысяч водителей лишили прав управления транспортом, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

В полиции назвали пять самых проблемных участков Петербурга, где в 2022 году произошло больше всего ДТП. Лидером рейтинга является перекресток Ленинского проспекта с улицей Котина. Там водителей вводит в ступор спорный левый поворот на улицу Котина. В МВД обещают развеять все сомнения до конца 2022 года, установив на месте светофор.

ДТП нередки и на перекрестке улицы Типанова с проспектом Космонавтов. Там водители зачастую проезжают на красный сигнал светофора и не смотрят на дорожные знаки. В ГИБДД в курсе проблемы и намерены изменить режим работы светофора, чтобы исключить одновременный проезд транспорта по проспекту и встречных автомобилей, поворачивающих налево. Вдобавок полиция установит комплексы фото- и видеофиксации нарушений.

- Еще один из проблемных участков города - перекресток Витебского проспекта и улицы Типанова. Это пересечение дорог не регулируется, - поделились в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. - Сейчас эксперты ведомства рассматривают вопрос о запрещении поворота налево при движении по Витебскому проспекту от улицы Орджоникидзе в сторону улицы Типанова. Кроме этого, на участке могут установить камеры, фиксирующие нарушения ПДД.

Самые аварийные участки в Петербурге. Фото: Ольга ЖУК

Чаще всего любители погонять попадали в ДТП не на КАД или ЗСД, а на перекрестке у дома № 61 на улице Салова. Там уже установили системы фото- и видеофиксации нарушений, но судить об их полезности пока рано.

Наконец, пятерку рейтинга самых аварийных участков Петербурга замыкает перекресток Ленинского проспекта и площади Конституции. Там водители с нарушением поворачивают налево, игнорируя дорожные знаки, и пролетают через красный сигнал светофора. Исправлять их поведение будут камерами фото- и видеонаблюдения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Автоэксперт Дмитрий ПОПОВ: «Нарушений стало больше из-за увеличения количества комплексов фото- и видеофиксации»

- 9 миллионов нарушений ПДД - не так уж и много. У нас в городе примерно один миллион водителей. Получается, по девять нарушений ПДД пришлось на каждого. Нарушений стало больше из-за трехкратного увеличения количества комплексов фото- и видеофиксации. Особенно нацелены на поимку тех, кто превышает скоростной режим.

По поводу смертельных ДТП все очевидно. В Московском районе много скоростных и широких дорог. Центральный район страдает от злачных мест вроде улиц Рубинштейна и Думской, не редко за руль садятся нетрезвые водители. На Петроградской стороне спокойно на дороге из-за узких улиц и плотного трафика. Там самая крупная беда - проспект Медиков, но он короткий и на нем не разогнаться. Что касается самых аварийных участков, то Ленинский проспект скоростной, как и Витебский. Правда, с улицей Типанова ситуация следующая: там нужно закрыть поворот налево, потому что водители не уступают встречным авто, двигающимся прямо и направо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9 млн нарушений ПДД

106 304 аварий

из них 3930 смертельных