Змеи проснулись в парках Петербурга

В Петербурге проснулись змеи / Фото: Грибы и Грибники СПб/Антон Кубышкин

Как и предупреждали в Росприроднадзоре, в Санкт-Петербурге начали пробуждаться змеи. Первых красавиц, проснувшихся после зимней спячки уже встретили жители города, причем в его черте. Так, 8 апреля 2023 года, фотограф Антон Кубышкин во во время прогулки по Юнтоловскому заказнику в Приморском районе повстречал гадюку, которая с наслаждением грелась на теплом весеннем солнышке. Змея практически не двигалась, застыв на одном месте. Но это и не удивительно, так как она только отошла после долгого сна длинной в несколько месяцев. Фотографиями гадюки фотограф поделился в сообществе "ВКонтакте" "Грибы и грибники СПб".

- Змеи проснулись. Как я был рад их видеть! Обожаю фотографировать змеек, - отметил Кубышкин.

Гадюки повыползали из норок, чтобы отогреться на солнышке / Фото: Грибы и Грибники СПб/Антон Кубышкин

А вот петербуржцы разделились на два лагеря. Одни разделили с фотографом восхищение змеями, другие же брезгливо начали высказывать опасения.

- Чему тут радоваться? Страшно. А если ужалят? Я в лес люблю ходить и долго, но их очень боюсь, - написала одна женщина.

При встрече со змеей, лучше всего не приближаться к ней ближе, чем на два метра / Фото: Грибы и Грибники СПб/Антон Кубышкин

Напомним, что в Росприроднадзоре напомнили важное правило. При встрече со змеей не стоит приближаться к ней, а также пробовать "потыкать палкой". Можно пошуметь, потоптать ногами, тогда змея испугается и сама уползет. Либо можно просто ее подальше обойти. Также нельзя убивать гадюк, так как они внесены в Красную книгу.