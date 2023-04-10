Петербург вошел в пятерку самых дешевых городов России по «индексу борща»

Петербург занял четвертое место в России по стоимости продуктов для борща. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стоимость борща в городах России выяснили авторы проекта, информационным партнером которого является «Комсомольская правда». Средняя цена красного супа по стране составила 147 рублей 16 копеек. А Петербург вошел в топ-5 самых дешевых городов по «индексу борща» и занял четвертое место, уступив Волгограду, Саратову и Ростову-на-Дону.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу. Цены рассчитываются на семью из четырех человек, - рассказывают авторы проекта.

Стоимость борща в Петербурге в апреле составляет 109 рублей 31 копейку. Это на три рубля дешевле, чем в прошлом месяце. Картофель при этом подешевел на 1,4 рубля, на курицу можно потратить на два рубля меньше, а цены на остальные продукты изменились меньше, чем на один рубль.

Напомним, в январе этого года «индекс борща» составил 112,58 рублей, в феврале – 118,27 рублей, а в марте – 112,68 рублей. Определенной тенденции в стоимости продуктов для приготовления популярного блюда пока не наблюдается, но из статистики следует, что этот показатель стал ниже 110 рублей впервые за полгода.