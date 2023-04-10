«Серега, дай мне руку»: Чудесное спасение парня, повисшего на краю крыши в Петербурге, попало на видео

Сотрудники полиции спасли в Петербурге парня от падения с крыши / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли парня, который повис на краю крыши. Все произошло утром 10 апреля 2023 года. В 11 часов в отделение Центрального района поступило сообщение о том, что на крыше дома 33 по улице Черняховского находится молодой человек в неадекватном состоянии и вооруженный ножом. На место выехал наряд спасателей, а также врачи скорой помощи.

На место оперативно был направлен наряд районной полиции: заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Денис Сорокин и сотрудник патрульно-постовой службы Александр Гресь. Полицейские быстро поднялись через чердак на крышу и встретили неадекватного парня, который вел себя странно. Полицейский Александр Гресь стал пытаться наладить контакт с молодым человеком.

- Серега, я со скорой. Можно с тобой посидеть? Серега стой, да подожди. Давай врачи тебя посмотрят? Отдай мне нож, давай посидим, поговорим. Ну честно! Пожалуйста! Серг, можно подойду? Меня Саня зовут. Меня Саша зовут, можно подойду? - не умолкал полицейский.

Молодой человек явно был невменяемый. В какой-то момент он начал убегать от полицейский и повис на краю крыши. Тогда стражи порядка быстро к нему подбежали и схватили за руки.

- Давай мне руку вторую, братец. Давай я тебе помогу. Поднимайся дружище, ну же, - подбадривал полицейский парня во время спасения.

Как только молодого человека подняли, полицейские передали его сотрудникам скорой помощи.