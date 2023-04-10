«Сидел на цепи в горящей будке и скулил»: Спасатели вытащили брошенного пса из пожара в сарае в Ленобласти

Пес надышался гарью, пока звал на помощь. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Молодой пес забился в угол в будке и ждал, когда люди придут на помощь. Вокруг все горело, и даже стенка его деревянного домика уже обуглилась. Еще немного, и пламя охватило бы будку полностью. Но собака не теряла надежды и отчаянно скулила. Выбраться самому было невозможно: мешала цепь. На скулеж питомца пришли спасатели и успели достать животное.

- 10 апреля рано утром в деревне Сяськелево загорелся сарай. Когда пожарные доехали на место, здание было почти полностью уничтожено огнем, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, начали тушить пламя и еще не знали, что на территории участка кто-то есть. Но жалобный стон не затихал, а найти источник звука было не просто. Но один из пожарных все-таки заметил недалеко от горящего сарая небольшую собачью будку.

Пес забился в угол и скулил. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Одинокий хвостик не сразу доверился спасателям. Сначала он упирался лапами и отказывался выходить из своего жилища. К тому моменту он уже сильно надышался гарью и, вероятно, не совсем понимал, что происходит.

После чудесного спасения питомец отдышался и пришел в себя. Пожарные напоили хвостатого водой. Когда песелю полегчало, он начал контролировать работу специалистов: постоянно бегал к будке и переступал с лапы на лапу – переживал за свой домик.

Хозяев пса пожарные так и не дождались. Но с собакой теперь точно все будет хорошо: за ним присматривают соседи.