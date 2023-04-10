Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Вместе со снегом традиционно сошел и асфальт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе со снегом в Петербурге традиционно сошла и часть асфальта: дороги тут и там покрылись ямами и выбоинами. В некоторых локациях дорожное покрытие «смыло» так сильно, что глубину дыр местные жители стали измерять пятилитровыми бутылками и рулетками. Виновника весенних бед в Смольном быстро нашли.

Как рассказал сотрудник «Дирекции транспортного строительства» Андрей Демин на пресс-конференции в ТАСС, во всем оказались виноваты физика и температурные качели, которые довелось пережить Петербургу зимой.

- Когда днем снег тает, вода попадает в рытвинки и трещинки. А ночью при резком понижении температуры вода замерзает и начинает рвать асфальт. Мы проводим анализ всех ям. На объектах, отремонтированных с 2015 года, ямы почти не образуются, потому что мы поменяли подход к выбору асфальтобетонных смесей, - заверил чиновник.

Местные демонстративно измеряют ямы рулетками и пятилитровыми бутылками. Впечатляет! Фото: vk.com/loveklm

Так же успокаивает петербуржцев и комитет по благоустройству, отвечая на жалобы в соцсетях. Что поделать, неприглядный вид дорог после зимы – обычное дело.

По словам Андрея Демина, за почти восемь лет дорожники привели в порядок около 100 улиц, и ни одной не потребовался повторный ремонт. Успехи дирекция планирует удержать на том же уровне – следить за качеством смеси, за укладкой асфальта и качеством готового покрытия.

КОНКРЕТНО

Планы на 2023 год у комитета по развитию транспортной инфраструктуры большие. Обновлять будут более 100 адресов или 150 километров дорог агломерации. Перекрытий и закрытий стоит ждать на Песочном, Горском, Суздальском, Пулковском шоссе, на Дальневосточном проспекте и проспекте Ветеранов, на улице Коллонтай и участке Свердловской набережной.

Продолжаются работы на Петрозаводском шоссе, где строят развязку. В 2024 году колпинцы получат полноценный выезд из района, не затрудненный железнодорожным переездом. Кипит дело и на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом : там тоже строят развязку и два подземных пешеходных перехода. Движение по одному из частей путепровода запустят уже в третьем квартале года.

Ям полно не только в спальных районах: дырками покрыт асфальт на Петроградке, на Васильевском острове. А Невский проспект ухудшился из-за колеи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, близится к финалу строительство Шуваловского проспекта. Он соединит ЗСД с Приморским проспектом, разгрузив северную часть Приморского района. Рядом, у «Лахта Центра», копают еще и подземный пешеходный переход. В июле-августе автомобили уже поедут по проспекту.

На работы выделили 11 млрд рублей из городского бюджета и 1,2 млрд - из федерального.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока у крупных трасс есть планы на изменения, дороги поменьше соревнуются, у кого ям больше. «Комсомолка» оценила жалобы петербуржцев в соцсетях и на портале «Наш Санкт-Петербург», на котором за один только март накопилось несколько десятков жалоб на выбоины и разрушенный асфальт. Внушительные дыры нашлись в Земском переулке, на улице Доблести, улице Токарева в Ломоносове, которая стала походить на минное поле. Пестрит дырками асфальт на улицах Подрезова, Кораблестроителей (вблизи Галерной гавани), Наличной. Невозможно не внести в этот список и дорогу на Южном намыве недалеко от гостиницы «Прибалтийская» - ту самую, где недавно тонули в глубокой луже машины и велосипедисты.

Многострадальную Ситцевую обещают отремонтировать в 2024 году. Пока ее просто перекрыли бетонными блоками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плохи дела также на Мокколовской улице в Шушарах и на единственной дороге, ведущей в Гуммолосары – перетекающих друг в друга улицах Ломоносова и Садовой. А еще странные дела творятся с Невским проспектом: на дороге появилась отчетливая колея, в провалах которой подпрыгивают машины.

Легендарная Ситцевая улица этой весной из списка выбыла: дорогу перекрыли бетонными блоками, поэтому ямы там не измеряют ни пешеходы, ни автомобили. Напомним, что ремонтировать многострадальную Ситцевую планируют только в 2024 году. Намывная же улица оказалась бесхозной, поэтому денег на ее содержание не выделяли.

- По просьбе администрации управляющими компаниями и дорожными предприятиями, по мере возможности, производится уборка территории и ее содержание. После проведения мероприятий по просушке, проведены мероприятия по устранению аварийности, - заверили в администрации Василеостровского района.

Жалобы на разрушенный асфальт плодятся на портале "Наш Санкт-Петербург" с большой скоростью. Власти успокаивают: виновата погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ямы на улице Доблести местная администрация присыпала отработанным асфальтом. Заявила, что дыры не опасны для автомобилистов, а убрать их планирует в этом году. Раздробленный асфальт на Мокколовской пообещали включить в текущий ремонтный план. Что до судьбы остальных улиц, то к моменту публикации «КП» так и не дождалась ответа от ответственного за состояние дорог комитета по благоустройству. Его комментарий мы опубликуем позднее.

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