Девушка на машине шоумена Дмитрия Хрусталева попала в ДТП в Петербурге

Девушка на иномарке Хрусталева попала в ДТП. Фото: vk.com/spb_today / megapolisonline.ru

Девушка на дорогом внедорожнике Infiniti попала в ДТП в Петербурге. Иномарка зацепила маленький белый Fiat на Ленинском проспекте. В самом инциденте, коих случаются сотни в день, не было бы ничего примечательного, если бы не обстоятельства: машина украшена рисунками грибов; скрылась с места аварии; принадлежит шоумену Дмитрию Хрусталеву.

- Она въехала в мою машину и сигналила, как будто не заметила этого, -приводит слова владелицы пострадавшей машины паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Видео хозяйке Fiat дали две другие девушки, которые ехали в потоке вместе с Infiniti Хрусталева. Они начали снимать происходящее на камеру телефона, так как девушка за рулем «грибной» машины, по их словам, вела себя неадекватно.

- Девушки начали съемку, потому что заметили, что она в неопределенном состоянии. Она их щемила, вела себя неадекватно и агрессивно, - рассказала потерпевшая.

После этого Infiniti уехал с места ДТП, оставив хозяйку белой машины в одиночестве. По ее словам, повреждения минимальные - поцарапан бампер. Она вызвала ГИБДД, но после пяти часов ожидания не выдержала, и уехала домой.

Напомним, что Дмитрий Хрусталев - выходец из звездной команды КВН «Питер». Последние годы он был соведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Теперь не время шутить»: Отец Ивана Урганта объявил, чем сейчас занимается его сын-телеведущий

Иван Ургант отказался от светских вечеринок и шуток на ТВ (подробности)