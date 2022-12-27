Пятнадцать премьер за неделю: гимназисты провели в Петербурге Фестиваль искусств

Юные артисты гимназии показали 15 новых спектаклей. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Ни один академический театр не в состоянии выпустить за неделю несколько премьер и не каждый театральный фестиваль может похвалиться широтой разнообразия репертуара. Такие чудеса случаются, видимо, только в Российской гимназии при Государственном Русском музее, когда все ученики - от малышей до старшеклассников - превращаются в профессиональную театральную труппу.

За пять дней ежегодного Фестиваля искусств, который состоялся здесь в 66 раз, юные артисты гимназии показали 15 новых спектаклей. Зрители увидели популярные советские сказки «Золушка» 4 «А» класса и «Бременские музыканты» 8 «Б», сложный артхаусный проект по Станиславу Лему «Путешествие профессора Тарантоги», воплощенный учениками 9 «А», зарубежную классику в виде мольеровского «Мещанина во дворянстве» от 7 «А» и «Собора Парижской Богоматери» Гюго 10 «А» класса.

Оригинально прозвучали со сцены гимназического музыкально-литературного салона Виельгорских темы Рождества в исполнении 6 «А» и 7 «Б» классов, пушкинской «Пиковой дамы» в исполнении 9 «Б» и постановка по новеллам Енгибарова 11 «Б» класса. Были сюжеты, придуманные классами самостоятельно: «Ярмарка» 5 «А», «Простая история» 5 «Б», «Следствие вели» 8 «А» и «Вперед в прошлое» 11 «А».Самые юные участники Фестиваля, 2 «А» класс, проиллюстрировали стихотворение Генриха Сапгира «Смеянцы».

Каждый класс проявил смелость в подготовке сценариев и режиссерских решений. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Каждый класс проявил смелость в подготовке сценариев и режиссерских решений, свежий взгляд им помог уместить самую длинную идею в один час. До мелочей были продуманы декорации, костюмы, афиши и программки, а также реквизит и музыкальное оформление. Например, ученица 4 «А» класса София Раджабова не только профессионально сыграла на фортепиано все партии в спектакле «Золушка», но и обозначила звуками выходы каждого героя сказки.

- Дети удивительные! Попадают и в ноты, и в жанры, и в характеры персонажей, и звезду дают, - отметил режиссер, сценарист, педагог по актерскому мастерству РГИСИ Александр Синотов. - Для своих «Бременских музыкантов» одни написали новые стихотворные тексты, кстати, очень крепкие. Другие замахнулись на Станислава Лема. В Петербурге, по-моему, с 1984 года ни разу не ставили спектакли по Лему. Это очень сложные философские вещи, которые даже читать трудно. А они взяли и сделали остросоциальную драму про то, что мы живем в очень нестабильном мире. Придумали много интересных трансформаций. А 11 «Б» из «Мы дарим вам космос» сделали настоящее шоу, которое нужно катать.

На этом фестивале всегда присутствует компетентное жюри: артисты, режиссеры, сценографы, директора театров, представители Русского музея, журналисты. Каждый спектакль отмечается в какой-нибудь номинации: лучший актерский ансамбль, лучшая декорация, лучший сценарий и так далее, а по ходу представлений мэтры сами напитываются творческой энергией.

Искусствовед, методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Бойко обратил внимание на огонь в глазах участников Фестиваля, на страсть, с которой ребята играют и на неподдельную сплоченность классов.

Ребята до мелочей продумали декорации, костюмы, афиши и программки, реквизит и музыкальное оформление. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Актер театра и кино, педагог Александр Глебов выразил восхищение и надежду на то, что юные артисты не остановятся на достигнутом и будут дальше развивать свои таланты.

- Фестиваль искусств ведет свое летоисчисление с 1954 года, - рассказал заместитель директора по воспитательной работе Руслан Сулейманов. - Традиция была нарушена из-за отмены массовых мероприятий в пандемию, но сейчас мы ее возродили. Для многих известных артистов наша гимназия стала театральной школой. Прослеживается и преемственность поколений. Например, наша выпускница Лаура Пицхелаури - актриса Театра Ленсовета и МХТ им. Чехова приходит на фестиваль как член жюри. Сейчас здесь учатся ее дети, сын в десятом классе, дочь - в пятом.

Жизнь гимназии, стиль существования учеников во многом определяют дальнейшие жизненные приоритеты молодых людей, навсегда поселяя в их душах любовь к творчеству.

- Министр просвещения РФ Сергей Кравцов официально заявил, что к 2024 году в каждой школе будет свой театр. Это очень правильно, на мой взгляд, - сообщила директор Российской гимназии про Русском музее Лариса Бельгушева. - Большое счастье для детей иметь возможность находится в творческом поиске. И не важно свяжут они свою жизнь с театром или нет. Ребятам никто ничего не навязывает. Они сами выбирают произведение и сами придумывают как его подать. Конечно, помогают им и родители, и учителя. Вот, например, в этом году учитель математики Марина Викторовна Маурина поставила со своим классом Мольера.