С видом на залив и канал: где в Петербурге поселиться у воды и почему это обязательно стоит сделать

Фото предоставлено пресс-службой компании «БФА-Девелопмент».

В последние годы в Петербурге появился неплохой выбор квартир с видом на воду - такие варианты можно найти и на вторичном рынке, и в новостройках.

Любоваться можно на реки, каналы, Неву и Финский залив. И все-таки неповторимую романтику моря, восхитительные виды из окон и современную городскую среду могут предложить только новостройки, расположенные на берегу залива. Один из таких проектов – уже обжитой комплекс «Огни Залива» , который находится в Красносельском районе, в Юго-Западной Приморской части Санкт-Петербурга. Сейчас завершается строительство III очереди комплекса, ее ввод намечен на III квартал 2023 года. Красота, удобство, выгодные условия покупки квартир... И это далеко не все преимущества жилых комплексов у воды!

ОСОБОЕ МЕСТО

Фраза "с видом на воду" для покупателей жилья в Петербурге особенная.

С самого основания города царские дворцы и резиденции знати обязательно возводились у воды.

И до сих пор такое местоположение для недвижимости считается статусным и престижным. ЖК "Огни Залива" расположен на первой линии Финского залива и вдоль благоустроенной набережной Дудергофского канала. С одной стороны, море в шаговой доступности, до него от домов III очереди всего лишь около 400 метров. С другой - все удобства городской жизни под рукой. До станции метро "Ленинский проспект" всего 20 минут на общественном транспорте, аэропорт Пулково находится всего в 16 км, а до исторического центра Петербурга - 12 км.

Недалеко расположены Государственные музеи-заповедники «Петергоф» и «Ораниенбаум», за 30-40 минут можно доехать до парков и дворцов Царского Села и Павловска. Кстати, в 2024 году рядом с ЖК "Огни Залива" запланировано открытие станции метро "Юго-Западная", дойти до нее жители домов смогут за 8-10 минут.

ДЛЯ ДУШИ И ГЛАЗ

Давно доказано, что вид воды положительно влияет на психологическое состояние человека. Даже если это просто фото.

А представьте, если на реальное море или залив можно посмотреть в любой момент! Вода успокаивает, приводит мысли в порядок, вдохновляет на мечты. Близость водоема обеспечивает чистый свежий воздух, потому что прибрежная территория хорошо "проветривается".

Особенность домов III очереди ЖК "Огни Залива" в том, что превосходные виды открываются из окон всех квартир - на акваторию Финского залива, Дудергофский и Матисов каналы, Южно-Приморский парк, нарядные дома современной архитектуры напротив, мосты. Эксклюзивные двухэтажные квартиры с террасами строятся на последних этажах. Встречайте рассветы вдвоем, провожайте закаты веселой компанией!

ЖИЗНЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

На комфорт для жизни влияют сразу несколько факторов: чувство безопасности, обилие пространства и света, благоустройство и наличие зелени и деревьев во дворе. Во дворах ЖК "Огни Залива" всё решено в едином стиле балтийской морской ривьеры.

На территории комплекса оборудованы игровые площадки, зоны спокойного отдыха, многоуровневые фонари и лавочки, перголы, навесы, уличные спортивные комплексы, предусмотрено полноценное озеленение. Варианты досуга и активного отдыха для жильцов самые разные - можно прогуливаться, кататься на велосипедах и самокатах по дорожкам, устроенным по периметру всего жилого квартала, ловить рыбу на берегу Финского залива.

Кстати, на каждом этаже комплекса располагается лишь 3-5 квартир, а в подземный паркинг можно спуститься на лифте.

"СОЦИАЛКА" ПОД РУКОЙ

Жителям ЖК «Огни Залива» не приходится тратить много времени на дорогу до ближайших садиков и школ – все необходимое уже функционирует рядом с домами. На территории жилого квартала будет еще 5 детских садов, причем, два встроенных детских сада уже работают. В декабре 2022 года получено разрешение на строительство детского сада с бассейном на 190 малышей, сдать соцучреждение планируется в 2023 году, кроме того, будет еще два встроенных детских сада на 110 и 75 мест. Начато строительство общеобразовательной школы с бассейнами на 825 учащихся ( ввод в 2024 г.), будет построена также вторая школа с бассейнами на 1 100 учащихся. Проектом предусмотрена детская поликлиника и почтовое отделение. Ну а магазины, кафе, рестораны, аптеки, офисы предприятий сферы услуг размещаются на первых этажах жилых домов и уже работают в домах I и II очередей жилого комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой «БФА-Девелопмент».

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Квартиры в ЖК "Огни Залива" подходят как для молодых пар, так и для больших семей с детьми.

В жилом комплексе есть небольшие уютные студии и просторные 4-х комнатные квартиры, но основной акцент сделан на "двушки" и "трешки", которые особенно популярны у покупателей. Квартиры отличаются не только простором, но и комфортом. В них предусмотрены высокие потолки - 2,74 м. Много квартир с двусторонней ориентацией, в большинстве 2-х комнатных квартир и во всех 3-х и 4-х комнатных квартирах по два санузла.

АТМОСФЕРА ДОБРОСОСЕДСТВА

Сегодня доверительные отношения между соседями скорее редкость, но потребность в общении не исчезла.

Поэтому один из главных трендов последних лет - возрождение культуры добрососедства. И застройщики в этом процессе активно участвуют.

Компания «БФА-Девелопмент» (застройщик ЖК "Огни Залива") вместе с управляющей компанией провели порядка 30 мероприятий для жителей, в том числе регулярно проводятся масштабные семейные праздники, спортивные соревнования. В сентябре 2022 года состоялась первая «Регата Огни Залива»» на «Кубок БФА», которая станет новый доброй традицией.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Наступает время выгодных покупок

До сих пор думаете, что квартира с видом на воду - жилье для избранных? Пора избавляться от стереотипов! Перед Новым годом наступает пора выгодных акций и специальных предложений, к примеру, на покупку квартир в ЖК «Огни Залива» действуют выгодные условия. Так, в продажу вышли квартиры на последних этажах секций 8 и 9 корпуса III очереди. Это студия, 1-, 3-х и 4-х комнатные квартиры с балконами и собственными террасами.

На них действует скидка в размере 5%. Также в декабре в рамках акции "Мороз и лето" специальная цена действует в отношении первых 23 покупателей квартир в строящихся домах III очереди ЖК «Огни Залива» - им предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости квартиры.

Предложением можно воспользоваться до 30 декабря 2022 года. Напоминаем, ввод домов III очереди – III кв. 2023 г.!

Кроме того, каждый, кто успеет заключить договор о покупке жилья в декабре, может рассчитывать на комфортные условия покупки квартиры с использованием беспроцентной дифференцированной рассрочкой с первым взносом от 20% и ежемесячными равными платежами в размере 30 000 руб. для студий и 1-комнатных квартир, 40 000 руб. для 2-комнатных квартир, 50 000 руб. для 3-комнатных квартир в срок до 31.05.2023 года.