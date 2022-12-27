Жена умершего от онкологии юмориста Пономаренко: Саша не мог ходить и говорить, его брат-близнец залез в долги, но на лечение все равно не хватило

Жена рассказала, как умирал Александр Пономаренко Фото: предоставлено героем публикации

Братья Пономаренко были брендом «Кривого зеркала» и «Аншлага». Их шутки и песни помнят многие, но полтора года назад неразлучные близнецы пропали с экранов и больше не смогли выступать. Один из братьев - Александр - тяжело заболел, у него выявили последнюю стадию рака желудка. Долгие годы близнецы боролись за его жизнь, пытались собрать деньги на лечение, но их все время не хватало. О том, почему артиста так и не смогли спасти, и что он успел сделать перед смертью, «КП» рассказала супруга Александра Анна.

«БРАТ ЗАЛЕЗ В ДОЛГИ, НО ДЕНЬГИ МЫ ТАК И НЕ СОБРАЛИ»

- Анна, говорят, что если бы Александр обратился к врачам раньше, все бы было иначе…

- Да, были звоночки, на которые нужно было отреагировать. Но я о них узнала только совсем недавно. У Саши бывало плохое состояние, иногда его даже отвозили в больницу, где ему оказывали первую медицинскую помощь. Врачи рекомендовали обследование. Но Саша его все время откладывал, ему не хватало времени из-за работы, а потом было уже слишком поздно. Дошло до того, что о диагнозе мы узнали, когда Саше провели экстренную операцию из-за язвы. Медики взяли у него анализы, они и показали нерадостный диагноз.

Братья всегда были вместе на экране Фото: кадр канала «Россия»

- Как развивалась болезнь?

- Нехорошо Саше было с самого начала постановки диагноза. А резкий скачок, когда муж уже лег и не смог встать, был последние две-три недели. До этого он хотя бы немножечко передвигался по квартире, хоть и не выходил на улицу.

- Вам даже приходилось обратиться за помощью, чтобы собрать деньги на лечение…

- Конечно, полтора года Саша не работал, все деньги уходили на то, чтобы его поддерживать. И знаете, на похоронах Саши было столько людей, но оказывается, практически никто из них не знал, что у нас было такое тяжелое положение. Я уже даже чувствую свою вину за это. Ведь, когда речь шла об эфире на федеральном канале, чтобы собрать деньги, мы сомневались, стоит ли нам выступать. Мы выступили, началась колоссальная поддержка, нас стали звонить коллеги, люди стала присылать деньги. Но многие все равно не знали о болезни. Поэтому я испытываю вину, думая, стоило ли трубить об этом везде. Потому что мы своими силами сделали то, что могли, но этого было недостаточно.

- Брат Александра Валерий до последнего помогал, но у него и у самого не было работы?

- Да, у него не было выступлений, потому что их бренд – братья Пономаренко. Они не разделимы, как в жизни, так и на сцене. Поэтому когда Саша потерял возможность продолжать выступления, Валерий тоже вынуждено остался без работы. Надежда вернуться у них жила до последнего вздоха. Они планировались выступления. Но потом приходилось все отменять. А в последнее время они просто перестали планироваться свои концерты.

Брат опустился на колени на прощании с близнецом Фото: Анна ШИЛЯЕВА

- Брат накопил из-за этого серьезные долги?

- Да, последние долги нам помогла закрыть помощь людей. Суммы небольшие, но эти деньги в кредит давали возможность провести с Сашей то время, которое мы были вместе. Мужу требовались лекарства и средства и на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь. Нам собрали деньги, да, но на серьезное лечение их не хватило. Люди присылали, кто сколько мог. Иногда там были просто рубли и копейки. Такое впечатление, что поклонники переводили все, что было на счету. Мы получили в районе 250 тысяч рублей. Но для того, чтобы начать лечение в Европе, нам нужен был депозит в 300 тысяч евро. Такую сумму мы не собрали.

- Коллеги Петросяна вам действительно помогали?

- Да, это правда. Сам Петросян не выходил на связь. А вот юморист Геннадий Ветров тяжело воспринял новости, он навзрыд рыдал в трубку. Он щедро помогал.

- Если бы деньги были, Александра можно было бы спасти?

- Это самая больная тема. Я не нахожу, что отвечать на это. Это только терзает душу. Сейчас уже ничего не перепишешь в этой книге жизни. Поначалу была надежда, что лечение начнет давать положительный результат. Но его состояние быстро ухудшалось. Сначала Саша потерял силу, потом начал терять вес, потом стали угасать функции организма, кровь была плохая. Такое угасание пошло с конца лета. Начались сильные отеки. Он потерял около 30 килограммов веса. Это было очень ощутимо. Ведь изначальный вес был 77-78 килограммов, а потом стал около 45 килограммов.

Брат до последнего помогал близнецу Фото: СОЦСЕТИ

«МУЖ ШУТИЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Ходили слухи, что вы обращались даже к знахарке. И от ее лечения Александр падал в обморок…

- Это не выдумка, это реальный случай. Мы обратились за помощью к травнице. Потому что традиционное лечение, с которого мы начали, только задержало болезнь. Но никаких улучшений не было. И потом, когда пошел резкий спад, медики уже не видели выхода из ситуации. Поэтому мы обратились к нетрадиционной медицине. Это тяжелое решение. Взять на себя ответственность за жизнь Саши. В итоге методы травницы не дали положительного эффекта. Сложно говорить, сами травы повлияли на ухудшение его состояния или это было естественно. Она говорила, что травы направлены на восстановление сосудов, пострадавших органов. Но желудок Саши просто не мог принимать травы. Мы начали ей об этом говорить, и тут она показала совсем другое лицо. Якобы сам Саша не борец, не настроен оптимистично.

- Когда в последний раз говорили с мужем?

- Накануне смерти. Он не общался уже. Только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей. Сама профессия его говорит, что у него было призвание веселить людей. И он делал все, чтобы мы не грустили. Он шутил до последней возможности. И за три дня до смерти, когда к нему приехал 11-летний внук в гости, он читал ему «Бородино». В какой-то момент Саша запнулся и сказал, что не помнит дальше текст. Внук ему помог договорить. Помню одну из его последних шуток. После очередного ухудшения здоровья, он понимал, что у него сильно нарушена дикция. Он делал гимнастику для рта. И в какой-то момент у него получился крик. От него даже отскочила медсестра от испуга.

Букет от Пономаренко пришел жене уже после его смерти Фото: предоставлено "КП"

- Брат Валерий как теперь будет жить?

- Брату придется импровизировать. Я надеюсь, он не уйдет со сцены, несмотря на то, что они всегда вместе выступали. Сейчас сердце брата болит за Сашу. Они были как один целый мир. Один придумывает идею, другой ее дорабатывает и реализует. Но пока Валерий не говорил, сможет ли он дальше работать. Всем сейчас надо восстановиться. Особенно Валере, ведь он близнец. Он потерял часть себя. Мы почти не общались на похоронах, но все было понятно по его глазам, по объятиям. У них были несколько проектов, которые еще не доработаны - песни. И я думаю, что когда брат восстановится, он должен их спеть.

- Александр один день не дожил до вашего дня рождения…

- Да, такое впечатление, что он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок мне заранее. Уже после его смерти мне пришел от него букет с открыткой. В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом…

Последняя открытка от Пономаренко, которая пришла после его смерти Фото: предоставлено "КП"

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