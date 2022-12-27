Петербург отправит на отдых в лагерь в 2023 году более 141 тысячи детей

Путевка в стационарный лагерь обойдется, в среднем, в 45 633 рубля. Смена в лагере дневного пребывания - в 12 180 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сани готовят летом, а детский отдых в лагерях - в конце года. Петербургские власти распланировали бюджет на оздоровительные путевки и отчитались об этом на заседании правительства.

По словам главы Комитета по образованию Наталии Путиловской, на 2023 год заложено более 3 миллиардов рублей на оздоровительную детскую кампанию. В пересчете на квоты (или путевки) - это аж 141 242 штуки, что на 16,5 тысячи больше, чем в этом году.

- В стационарных лагерях обеспечено пятиразовое питание, спортивные и развлекательные программы. В лагерях дневного пребывания - бассейны, игры на воздухе, спортивные соревнования и тематические программы. В 40 лагерях дневного пребывания уже работают инклюзивные программы, в 2023 году таких программ станет еще больше, - отметила Путиловская.

Примерная цена путевки в городской лагерь, где ребенок проведет только утро и день, составит 12 180 рублей. Такие лагеря, как правило, открываются на базе школ и детсадов.

Путевка в стационарный лагерь Петербурга и области обойдется в 45 633 рубля для здоровых ребят и 48 552 рубля для детей с инвалидностью. Поездки на отдых в Крым и Краснодарский край - в 50 484 рубля и 53 739 рублей соответственно.

Бесплатные путевки предусмотрены более чем для десятка льготных категорий детей. А вот за путевки для детей работающих родителей и детей из спортивных и творческих коллективов могут вернуть до 60% стоимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВАЖНО

КТО ПОЛУЧИТ ПУТЕВКИ БЕСПЛАТНО

Бесплатный отдых полагается, как определило федеральное законодательство, 9 категориям ребят. Среди них дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети беженцев или переселенцев. Также в этот список входят:

- дети военнослужащих, погибших или получивших увечья при исполнении служебных обязанностей

- дети с отклонениями в поведении

- дети - жертвы насилия

- дети, пострадавшие в результате ЧС, террористических актов и так далее

- дети из семьи инвалидов.

Социальный кодекс Петербурга добавляет к этому списку ребят из неполных и многодетных семей, детей из творческих и спортивных коллективов, детей работающих граждан, а также ребят, страдающих заболеванием целиакия. С этого года перечень пополнился еще и детьми, чьи отцы участвовали или участвуют в СВО.

Именно из-за последнего пункта Петербург увеличил количество лагерных путевок в следующем году.

Все дети из льготных категорий, кроме двух, могут бесплатно отдыхать в лагерях на летних, осенних, зимних, весенних каникулах за счет городских средств. Детям работающих горожан и ребятам из творческих и спортивных коллективов полагается большая скидка на оплату путевки. Петербург может оплатить 60% стоимости поездки.

ЦИФРЫ

- Почти 94 тысячи детей отдохнули в 2022 году в стационарных лагерях Петербурга, Ленобласти, Краснодарского края, Крыма и других регионов.

- Более 8 тысяч детей-инвалидов отдохнули на юге.

- Более 22 тысяч детей посещали лагеря дневного пребывания на базе 161 школы и садика Петербурга.

- 331 организация в 18 регионах России принимала юных отпускников.

КОНКРЕТНО

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