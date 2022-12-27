Стоимость эвакуации машин в Петербурге вырастет на 8,2% с 1 января 2023 года

Тарифы на эвакуацию машин в Петербурге вырастут на 8,2% с 1 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию автомобиля, а также хранение его на штрафстоянке. Последний раз стоимость повышали в 2020 году, с тех пор тарифы несколько лет оставались неизменны. Новые расценки не очень сильно ударят по кошелькам тех, кто паркует машины в неположенном месте. Тариф изменился на 8,2 процентов. Об этом 27 декабря 2022 года рассказали в комитете по тарифам города.

- С 1 января тариф на эвакуацию изменится на 8,2 процентов, а стоимость хранения автотранспорта на штрафстоянке – на 8,2-8,6 процентов в зависимости от категории ТС, что ниже темпа фактической инфляции в 2022 году, - отметили в комитете.

Так, если раньше за эвакуацию транспорта категорий А, В, М, С1 и D1 владельцу авто нужно было заплатить 3004 рубля, то в 2023 году за это придется платить уже 3251 рубль. Один час хранения транспорта на штрафстоянке обойдется в 63 рубля, а не 58 рублей, как было раньше.

Эвакуация транспорта категорий С, D обойдется в 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E – 22 760 рублей, CE и DE - 26 010 рублей, час на штрафстоянке - 126 рублей, 250 рублей и 376 рублей соотвественно.